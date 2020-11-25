"Арсенал" не будет покупать Эриксена

"Арсенал" вышел из числа претендентов на полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена.

Перебравшись в "Интер" из "Тоттенхэма" лишь в январе этого года, Эриксен не смог найти своего места в команде Антонио Конте.



Кристиан разочарован своей ситуацией и надеется покинуть клуб в зимнее трансферное окно. "Интер" готов этому всячески способствовать, учитывая внушительную зарплату игрока сборной Дании.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "Арсенал" — один из клубов, которым услуги Эриксена были предложены через посредников.



Однако "канониры" не планируют покупать Кристиана и предпочли даже не начинать переговоры по 28-летнему датчанину, главными претендентами на которого теперь считаются ПСЖ и дортмундская "Боруссия".



Своим приоритетом на зимнее окно Микель Артета, несмотря на проблемы с забитыми голами, избрал покупку центрального защитника. К этому главного тренера "Арсенала" подталкивают истекающие контракты Давида Луиса, Шкодрана Мустафи, Сократиса и неготовность к первой команде Вильяма Салиба.