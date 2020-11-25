Анонс матча "Олимпиакос" — "Манчестер Сити"

В выездном противостоянии с "Олимпиакосом" "Манчестер Сити" постарается продлить свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Выиграв все три первых матча, сейчас "Сити" находится на пороге выхода в плей-офф — еще одна победа гарантирует "горожанам" это.



"Мы постараемся изо всех сил. У нас есть большие шансы обеспечить себе участие в плей-офф. Оказаться среди 16 лучших команд в Европе — это так хорошо".



"Я ожидал реакции от своей команды после того, как мы вылетели от "Лиона" в Португалии. Мы знаем, что нам нужно".



"Этот сезон начался не так давно, и я полон оптимизма, что мы проведем хороший сезон", — говорил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции.



- "Олимпиакос" выиграл только один из восьми последних матчей против английских команд в еврокубках (3 ничьи, 4 поражения) — 1:2 против "Арсенала" в Лиге Европы в феврале.



- Это будет первый для "Сити" выезд в Грецию с 0:0 против "Ариса" в рамках Лиги Европы в феврале 2011.



- Не считая квалификацию, "Олимпиакос" не выиграл ни одного из четырех последних домашних матчей против английских команд в еврокубках (2 ничьи, 2 поражения) — с победы 2:0 над "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов в феврале 2014.



- "Сити" может выиграть четыре первых матча на групповом этапе Лиги Чемпионов во второй раз при Хосепе Гвардиоле — после сезона 2017/18.



- "Олимпиакос" выиграл оба последних домашних матча в Лиге Чемпионов, хотя до этого мог похвастать лишь одной победой из восьми возможных на своем поле в соревновании.



- "Сити" выиграл оба последних матча в Лиге Чемпионов без пропущенных мячей. Три "сухих" победы подряд в еврокубках "горожане" последний раз праздновали еще в сезоне 1969/70.



- Матье Вальбуэна создал восемь голевых возможностей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — вдвое больше, чем любой из своих партнеров по "Олимпиакосу".



- Ферран Торрес забивал в каждом из трех своих первых матчей за "Сити" в Лиге Чемпионов. Отличиться в четырех первых поединках в этом соревновании ранее удавалось лишь Серхио Агуэро и Рахиму Стерлингу.



- В двух матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов Кевин Де Брюйне отдал четыре результативные передачи за "Сити", и это уже его лучший показатель в карьере.



Кадровые проблемы "Сити" отступили — в лазарете остается только защитник Натан Аке. Серхио Агуэро залечил заднюю поверхность бедра и уже вовсю тренируется. Бенжамен Менди и Фернандиньо также поправились.



Лига Чемпионов. Группа C. 4-й тур

"Олимпиакос" (Греция) — "Манчестер Сити" (Англия)

Пирей. Стадион "Караискакис". 20:55 Онлайн-трансляция