Анонс матча "Ливерпуль" — "Аталанта"

"Ливерпуль" сможет досрочно обеспечить себе участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов, если в среду вечером обыграет дома "Аталанту".

В данный момент "Ливерпуль" уверенно возглавляет Группу D со 100-процентным результатом, а в своем предыдущем матче разгромил "Аталанту" на выезде со счетом 0:5.



"Красные" на пять очков опережают "Аякс" с "Аталантой", тогда как "Мидтьюлланд" зачетных баллов не имеет, поэтому никакой интриги для команды Юргена Клоппа здесь нет — нужно лишь подтвердить первое место в квартете, и лучше сделать это как можно скорее, чтобы сосредоточиться на Премьер-Лиге.



- Последний раз "Ливерпулю" удавалось одержать несколько побед подряд против итальянских команд в еврокубках еще в сезоне 2007/08 — дважды против "Интера" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



- Два из трех своих крупнейших поражений в еврокубках "Аталанта" потерпела от английских команд — 0:5 от "Ливерпуля" в этом сезоне и 5:1 от "Манчестер Сити" в прошлом.



- "Ливерпуль" может впервые с марта 2009 оформить четыре победы подряд в Лиге Чемпионов.



- "Аталанта" выиграла все три последних выездных матча в Лиге Чемпионов, в каждом забивая минимум трижды.



- "Ливерпуль" не пропускал в трех последних матчах Лиги Чемпионов, и это лучшая серия для "красных" с апреля 2018 (4).



- До поражения 0:5 от "Ливерпуля" "Аталанта" забивала в каждом из 10 предыдущих матчей в Лиге Чемпионов — в среднем по 2.3 мяча.



- Нападающий Диогу Жота забил четыре мяча в трех матчах Лиги Чемпионов за "Ливерпуль" и может быстрее всех в истории мерсисайдского клуба достичь рубежа в пять голов в соревновании, если отличится в среду вечером.



- Нападающий Дуван Сапата поучаствовал в пяти голах в пяти последних матчах "Аталанты" на групповом этапе Лиги Чемпионов.



Переболев коронавирусом, к выступлениям за "Ливерпуль" готов вернуться нападающий Мохамед Салах. Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Тиаго Алькантара и Джердан Шакири к среде поправиться не успевают, о Виргиле Ван Дейке с Джо Гомесом и говорить не приходится.



Лига Чемпионов. Группа D. 4-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция

