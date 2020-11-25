Анонс матча "Ливерпуль" — "Аталанта"
"Ливерпуль" сможет досрочно обеспечить себе участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов, если в среду вечером обыграет дома "Аталанту".
В данный момент "Ливерпуль" уверенно возглавляет Группу D со 100-процентным результатом, а в своем предыдущем матче разгромил "Аталанту" на выезде со счетом 0:5.
"Красные" на пять очков опережают "Аякс" с "Аталантой", тогда как "Мидтьюлланд" зачетных баллов не имеет, поэтому никакой интриги для команды Юргена Клоппа здесь нет — нужно лишь подтвердить первое место в квартете, и лучше сделать это как можно скорее, чтобы сосредоточиться на Премьер-Лиге.
- Последний раз "Ливерпулю" удавалось одержать несколько побед подряд против итальянских команд в еврокубках еще в сезоне 2007/08 — дважды против "Интера" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
- Два из трех своих крупнейших поражений в еврокубках "Аталанта" потерпела от английских команд — 0:5 от "Ливерпуля" в этом сезоне и 5:1 от "Манчестер Сити" в прошлом.
- "Ливерпуль" может впервые с марта 2009 оформить четыре победы подряд в Лиге Чемпионов.
- "Аталанта" выиграла все три последних выездных матча в Лиге Чемпионов, в каждом забивая минимум трижды.
- "Ливерпуль" не пропускал в трех последних матчах Лиги Чемпионов, и это лучшая серия для "красных" с апреля 2018 (4).
- До поражения 0:5 от "Ливерпуля" "Аталанта" забивала в каждом из 10 предыдущих матчей в Лиге Чемпионов — в среднем по 2.3 мяча.
- Нападающий Диогу Жота забил четыре мяча в трех матчах Лиги Чемпионов за "Ливерпуль" и может быстрее всех в истории мерсисайдского клуба достичь рубежа в пять голов в соревновании, если отличится в среду вечером.
- Нападающий Дуван Сапата поучаствовал в пяти голах в пяти последних матчах "Аталанты" на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Переболев коронавирусом, к выступлениям за "Ливерпуль" готов вернуться нападающий Мохамед Салах. Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Тиаго Алькантара и Джердан Шакири к среде поправиться не успевают, о Виргиле Ван Дейке с Джо Гомесом и говорить не приходится.
Лига Чемпионов. Группа D. 4-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция
25.11.2020 10:00
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Последние комментарии:
изи победа итальянцев
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Бендера Унитазович, ты где?
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4.02.2020 23:23 #
slash-lfc
КДБ можно и даже нужно забирать у Бензоколонки, тем более что он является болельщиком ЛФК. Вернер, Санчо, КДБ, Канте и сразу 25 АПЛ 11 ЛЧ
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Источник: http://fapl.ru/posts/76680/?c=1#c7092024
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