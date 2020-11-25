Сульшер объяснил, почему Погба не сыграл с "Башакшехиром"

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему полузащитник Поль Погба пропустил матч Лиги Чемпионов против "Башакшехира".

Сыграв три матча за сборную Франции во время минувшего международного перерыва, в расположение своего клуба Погба вернулся с ушибом лодыжки и в результате пропустил субботнюю победу 1:0 над "Вест Бромвичем".

Сульшер ожидал, что Поль поправится к "Башакшехиру", однако 27-летний полузащитник не смог принять участие в разгроме турецкой команды (4:1).

"Его лодыжка опухла. Он тренировался вчера, но не чувствовал себя в норме. Этим утром мы лишь получили подтверждение, что он не может играть", — сообщил Сульшер MUTV.

Теперь Погба надеется поправиться к воскресному выезду к "Саутгемптону", однако своей игрой против "Башакшехира" Донни Ван де Бек сделал серьезную заявку на то на свой первый старт в рамках Премьер-Лиги.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2020 09:00

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  1. imf-tau 25.11.2020 09:42 # imf-tau
    Все харе уже, продавайте зимой его, заебали уже.

    Каждый матч какой-то подсос из СМИ спрашивает "Где Погба?"
    Пора уже ответить что "Зимой он идет нахуй".

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