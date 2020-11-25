Сульшер объяснил, почему Погба не сыграл с "Башакшехиром"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему полузащитник Поль Погба пропустил матч Лиги Чемпионов против "Башакшехира".

Сыграв три матча за сборную Франции во время минувшего международного перерыва, в расположение своего клуба Погба вернулся с ушибом лодыжки и в результате пропустил субботнюю победу 1:0 над "Вест Бромвичем".



Сульшер ожидал, что Поль поправится к "Башакшехиру", однако 27-летний полузащитник не смог принять участие в разгроме турецкой команды (4:1).



"Его лодыжка опухла. Он тренировался вчера, но не чувствовал себя в норме. Этим утром мы лишь получили подтверждение, что он не может играть", — сообщил Сульшер MUTV.



Теперь Погба надеется поправиться к воскресному выезду к "Саутгемптону", однако своей игрой против "Башакшехира" Донни Ван де Бек сделал серьезную заявку на то на свой первый старт в рамках Премьер-Лиги.