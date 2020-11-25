Руни вспомнил, как разбил телефон Моррисона

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни вспомнил, как однажды разбил телефон Равеля Моррисона в раздевалке.

Руни выступал за "Юнайтед" с 2004 по 2017 год, став лучшим бомбардиром в истории клуба с "Олд Траффорд".



Проделав путь от юниора до легенды, Руни не смог смириться с тем, когда Моррисон однажды нарушил субординацию и проник в раздевалку старших товарищей, чтобы зарядить свой телефон.



"Помню, однажды я разбил его телефон. Он зашел в раздевалку первой команды, будучи игроком резерва. Мой телефон находился на зарядке, а он взял и отключил его, поставив заряжаться свой".



"Это был один из старых BlackBerry, где спереди указан твой адрес электронной почты. Я подумал, что это сделал один из наших парней, но когда я узнал, что это резервист, я просто разбил телефон в дребезги!" — сообщил Руни в подкасте UTD.



Сам Моррисон, который ныне выступает за голландский "Ден Хааг", прокомментировал эту байку и заявил, что у него есть оправдание.



"Я попросил Рио Фердинанда зарядить мой телефон, пока я играю матч за команду U-18. Выходя на поле, я отдал ему свой телефон... Спустя 90 минут телефон разлетелся на 90 деталей!"



"Уэйн, это все вина Рио. Я бы не стал заходить и отсоединять твой телефон от зарядки. Уверен, к этому причастен Гари Невилл", — написал Моррисон в твиттере.