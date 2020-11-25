Фернандеш объяснил, почему позволил Рэшфорду исполнить пенальти

Маркус Рэшфорд Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, почему позволил нападающему Маркусу Рэшфорду исполнить пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Башакшехира".

Забив два быстрых гола в ворота турецкой команды, на 35-й минуте Фернандеш имел возможность оформить хет-трик. Однако штатный пенальтист "Юнайтед" уступил право исполнить 11-метровый удар Рэшфорду, который, к слову, этот стандарт и заработал.

После победы со счетом 3:1 Бруну рассказал, что просто хотел помочь Маркусу, до этого забивавшему еще "РБ Лейпциг" месяц назад, почувствовать уверенность в себе.

"Конечно, каждый игрок хочет сделать хет-трик, но после последнего матча в Премьер-Лиге я сказал Рэши, что следующий пенальти исполнит он".

"Я вспомнил об этом. А также я поступил так потому, что он один из лучших бомбардиров в Лиге Чемпионов, и я подумал, ему будет важно забить для уверенности в себе".

"Но это не имеет значения, кто исполняет пенальти. Важнее всего забить", — сообщил Фернандеш BT Sport.


Метки Башакшехир, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2020 07:00

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  1. xah 25.11.2020 07:53 # xah
    Фернандеш топ

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  2. scauzer11 25.11.2020 07:20 # scauzer11
    когда он уже пиз.еть перестанет, зае.ал реально)

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