Фернандеш объяснил, почему позволил Рэшфорду исполнить пенальти
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, почему позволил нападающему Маркусу Рэшфорду исполнить пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Башакшехира".
Забив два быстрых гола в ворота турецкой команды, на 35-й минуте Фернандеш имел возможность оформить хет-трик. Однако штатный пенальтист "Юнайтед" уступил право исполнить 11-метровый удар Рэшфорду, который, к слову, этот стандарт и заработал.
После победы со счетом 3:1 Бруну рассказал, что просто хотел помочь Маркусу, до этого забивавшему еще "РБ Лейпциг" месяц назад, почувствовать уверенность в себе.
"Конечно, каждый игрок хочет сделать хет-трик, но после последнего матча в Премьер-Лиге я сказал Рэши, что следующий пенальти исполнит он".
"Я вспомнил об этом. А также я поступил так потому, что он один из лучших бомбардиров в Лиге Чемпионов, и я подумал, ему будет важно забить для уверенности в себе".
"Но это не имеет значения, кто исполняет пенальти. Важнее всего забить", — сообщил Фернандеш BT Sport.
25.11.2020 07:00
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Фернандеш топ
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когда он уже пиз.еть перестанет, зае.ал реально)
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