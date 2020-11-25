Жиру создал "хорошую проблему" для Лэмпарда

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что нападающий Оливье Жиру создал для него "хорошую проблему".

Великолепная форма Жиру в концовке прошлого сезона помогла "Челси" попасть в Лигу Чемпионов, однако в новой кампании Оливье перестал проходить в стартовый состав "синих".



Жиру сыграл немногим более получаса в Премьер-Лиге в этом сезоне, но это не помешало ему появиться на замену против "Ренна" накануне вечером и забить гол, который обеспечил "Челси" победу 1:2 и досрочный выход в плей-офф Лиги Чемпионов.



Лэмпард спешит похвалить 34-летнего француза и обещает, что тот будет получать игровую практику в ближайшие недели.



"У меня есть проблема, потому что я обладаю Тэмми (Абрахэмом), который играет хорошо, и Оли, который был великолепен после возобновления прошлого сезона".



"Со своим профессионализмом Оли всегда будет приносить пользу команде. У меня есть два игрока, которые сражаются за одну позицию. Это хорошая проблема".



"Оли будет получать минуты, потому что у нас насыщенный график, мы играем каждые несколько дней. Я и сегодня произвел несколько изменений в составе, чтобы придать команде свежести".



"И хотя это был гол на последней минуте, по реакции игроков вы могли видеть, что Оли значит для этой команды", — сообщил Лэмпард BT Sport.