"Юнайтед" отомстил "Башакшехиру"

"Манчестер Юнайтед" реабилитировался за унизительное поражение в Стамбуле, разгромив "Башакшехир" в домашнем матче со счетом 4:1.

По сравнению с минимальной победой над "Вест Бромвичем" наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял пару игроков, на сей раз доверившись Донни Ван де Беку и Эдинсону Кавани, а не Неманье Матичу и Хуану Мате.



"Юнайтед" начал матч первым номером и уже на седьмой минуте праздновал взятие ворот. Гости отбились после углового, отбросив мяч за пределы штрафной площади, а там Бруну Фернандеш нанес классный удар в касание — 1:0.



Спустя пять минут Маркус Рэшфорд с близкого расстояния послал мяч между ног голкиперу, однако гол не был засчитан — офсайд.



Хозяева и дальше владели подавляющим преимуществом, на 19-й минуте вполне закономерно удвоив счет. Фернандеш поразил пустые ворота со считанных метров после того, как голкипер выпустил мяч из рук — 2:0.



Прошло еще немного времени, и Рэшфорд был сбит в чужой штрафной. Система VAR подтвердила назначение пенальти, и сам же Маркус его реализовал — 3:0.



После третьего гола "дьяволы" сбавили обороты и до перерыва позволили "Башакшехиру" провести несколько атак, которые, правда, не принесли никаких плодов.



Во втором тайме "Юнайтед" расслабился еще больше, а вот гости не оставляли попыток размочить счет и, наконец, на 75-й минуте сделали это. Дениз Тюрюч прекрасно исполнил штрафной, обведя стенку — 3:1.



"Башакшехир" почувствовал, что, возможно, еще не все потеряно, а Эдин Вишца едва не сделал счет 3:2, пробив с дистанции в перекладину.



Однако гости слишком увлеклись атаками, и в компенсированное время "дьяволы" разыграли быструю комбинацию, в завершении которой Даниэлю Джеймс лишь оставалось переправить мяч в ворота — 4:1.



Провалив начало матча в Стамбуле, на сей раз "Юнайтед" мощно провел первые полчаса, но дальше играл вполне по-стамбульски. Впрочем, перевес в три гола это позволял.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Башакшехир" (Турция) — 4:1 (3:0)



Голы: Фернандеш 7, 19, Рэшфорд 35 (пен), Джеймс 90 — Тюрюч 75.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Уильямс 59), Линделеф (Туанзебе 45), Магуайр, Теллес, Ван де Бек, Фред, Рэшфорд (Джеймс 59), Фернандеш (Гринвуд 59), Мартиаль (Матич 82), Кавани.



"Башакшехир": Гюнок, Да Сильва, Шкртел (Понк 87), Епуряну, Болинголи-Мбомбо (Калдырым 74), Озджан (Жулиано 74), Вишча, Тюрюч, Кахведжи (Текдемир 45), Шадли (Гульбрандсен 61), Ба.



Предупреждения: Туанзебе, Магуайр — Текдемир, Тюрюч, Шкртел.