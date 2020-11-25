"Юнайтед" отомстил "Башакшехиру"

Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" реабилитировался за унизительное поражение в Стамбуле, разгромив "Башакшехир" в домашнем матче со счетом 4:1.

По сравнению с минимальной победой над "Вест Бромвичем" наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял пару игроков, на сей раз доверившись Донни Ван де Беку и Эдинсону Кавани, а не Неманье Матичу и Хуану Мате.

"Юнайтед" начал матч первым номером и уже на седьмой минуте праздновал взятие ворот. Гости отбились после углового, отбросив мяч за пределы штрафной площади, а там Бруну Фернандеш нанес классный удар в касание — 1:0.

Спустя пять минут Маркус Рэшфорд с близкого расстояния послал мяч между ног голкиперу, однако гол не был засчитан — офсайд.

Хозяева и дальше владели подавляющим преимуществом, на 19-й минуте вполне закономерно удвоив счет. Фернандеш поразил пустые ворота со считанных метров после того, как голкипер выпустил мяч из рук — 2:0.

Прошло еще немного времени, и Рэшфорд был сбит в чужой штрафной. Система VAR подтвердила назначение пенальти, и сам же Маркус его реализовал — 3:0.

После третьего гола "дьяволы" сбавили обороты и до перерыва позволили "Башакшехиру" провести несколько атак, которые, правда, не принесли никаких плодов.

Во втором тайме "Юнайтед" расслабился еще больше, а вот гости не оставляли попыток размочить счет и, наконец, на 75-й минуте сделали это. Дениз Тюрюч прекрасно исполнил штрафной, обведя стенку — 3:1.

"Башакшехир" почувствовал, что, возможно, еще не все потеряно, а Эдин Вишца едва не сделал счет 3:2, пробив с дистанции в перекладину.

Однако гости слишком увлеклись атаками, и в компенсированное время "дьяволы" разыграли быструю комбинацию, в завершении которой Даниэлю Джеймс лишь оставалось переправить мяч в ворота — 4:1.

Провалив начало матча в Стамбуле, на сей раз "Юнайтед" мощно провел первые полчаса, но дальше играл вполне по-стамбульски. Впрочем, перевес в три гола это позволял.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Башакшехир" (Турция) — 4:1 (3:0)

Голы: Фернандеш 7, 19, Рэшфорд 35 (пен), Джеймс 90 — Тюрюч 75.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Уильямс 59), Линделеф (Туанзебе 45), Магуайр, Теллес, Ван де Бек, Фред, Рэшфорд (Джеймс 59), Фернандеш (Гринвуд 59), Мартиаль (Матич 82), Кавани.

"Башакшехир": Гюнок, Да Сильва, Шкртел (Понк 87), Епуряну, Болинголи-Мбомбо (Калдырым 74), Озджан (Жулиано 74), Вишча, Тюрюч, Кахведжи (Текдемир 45), Шадли (Гульбрандсен 61), Ба.

Предупреждения: Туанзебе, Магуайр — Текдемир, Тюрюч, Шкртел.


Метки Башакшехир, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2020 00:55

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  1. imf-tau 25.11.2020 01:08 # imf-tau
    Норм полчаса, потом как-то слишком лениво. Физика конечно и форма игроков пока оставляют желать много лучшего. Игра тем более.

    Ну и с Кавани как-то поинтереснее смортримся, нежели с Марсом - он чет плох пока.

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  2. girasimus 25.11.2020 01:03 # girasimus
    Почему не дали пробить пенальти Бруно?

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  3. brown-ale 25.11.2020 01:02 # brown-ale
    Им в каждом матче пенки ставят?

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  4. superperez101 25.11.2020 01:00 # superperez101
    сульшер идеальный тренер для мю и постоянно доказывает это
    в который раз

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  5. mancunia-planet 25.11.2020 00:59 # mancunia-planet
    удачи

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