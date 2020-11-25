Каррагер: "Кейн — самый уличный футболист в Премьер-Лиге"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал нападающего Харри Кейна "самым уличным футболистом в Премьер-Лиге".

В этом сезоне 27-летний Кейн проявляет себя не только как бомбардир. Харри также ассистирует партнерам и зарабатывает на себе фолы.



Последний компонент вызывает определенные нарекания — кому-то кажется, что Кейн играет на грани симуляции, специально подставляясь в борьбе. Однако Каррагер считает, что Харри нужно не критиковать за это, а хвалить.



"Я говорил об этой новой роли Харри Кейна еще месяц назад в эфире. С недавних пор он играет 10-го номера".



"Харри Кейн — самый уличный футболист в Премьер-Лиге, причем с большим перевесом, и я обожаю это. Абсолютно обожаю это".



"Если после этого кто-нибудь скажет мне, что он жульничает или ныряет, то это не так. Это важный аспект игры, и он пользуется этим очень умно", — сообщил Каррагер в эфире.