Каррагер: "Кейн — самый уличный футболист в Премьер-Лиге"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал нападающего Харри Кейна "самым уличным футболистом в Премьер-Лиге".
В этом сезоне 27-летний Кейн проявляет себя не только как бомбардир. Харри также ассистирует партнерам и зарабатывает на себе фолы.
Последний компонент вызывает определенные нарекания — кому-то кажется, что Кейн играет на грани симуляции, специально подставляясь в борьбе. Однако Каррагер считает, что Харри нужно не критиковать за это, а хвалить.
"Я говорил об этой новой роли Харри Кейна еще месяц назад в эфире. С недавних пор он играет 10-го номера".
"Харри Кейн — самый уличный футболист в Премьер-Лиге, причем с большим перевесом, и я обожаю это. Абсолютно обожаю это".
"Если после этого кто-нибудь скажет мне, что он жульничает или ныряет, то это не так. Это важный аспект игры, и он пользуется этим очень умно", — сообщил Каррагер в эфире.
25.11.2020 00:05
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карра от макара.)_а кто сказал,что лучше него никто не подставляется-на штрафные и пенали?..вот он так решил и всё типа. поэтому-карре меньше п..деть нужно ь\\наши клубы в лч-опять гамно
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