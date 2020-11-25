Каррагер: "Кейн — самый уличный футболист в Премьер-Лиге"

Харри Кейн Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал нападающего Харри Кейна "самым уличным футболистом в Премьер-Лиге".

В этом сезоне 27-летний Кейн проявляет себя не только как бомбардир. Харри также ассистирует партнерам и зарабатывает на себе фолы.

Последний компонент вызывает определенные нарекания — кому-то кажется, что Кейн играет на грани симуляции, специально подставляясь в борьбе. Однако Каррагер считает, что Харри нужно не критиковать за это, а хвалить.

"Я говорил об этой новой роли Харри Кейна еще месяц назад в эфире. С недавних пор он играет 10-го номера".

"Харри Кейн — самый уличный футболист в Премьер-Лиге, причем с большим перевесом, и я обожаю это. Абсолютно обожаю это".

"Если после этого кто-нибудь скажет мне, что он жульничает или ныряет, то это не так. Это важный аспект игры, и он пользуется этим очень умно", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2020 00:05

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  1. normalyok 25.11.2020 00:52 # normalyok
    карра от макара.)_а кто сказал,что лучше него никто не подставляется-на штрафные и пенали?..вот он так решил и всё типа. поэтому-карре меньше п..деть нужно ь\\наши клубы в лч-опять гамно

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