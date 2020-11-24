"Челси" вырвал победу у "Ренна" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Оливье Жиру Гол Оливье Жиру в компенсированное время позволил "Челси" вырвать победу 1:2 в гостях у "Ренна" и стать первой командой, достигнувшей стадии плей-офф Лиги Чемпионов.

Относительно победы 0:2 над "Ньюкаслом" в стартовом составе "синих" появились Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо и Каллум Хадсон-Одои, заменив Антонио Рюдигера, Риса Джеймса, Нголо Канте и Хакима Зийеша.

"Челси" резво начал матч и уже на пятой минуте имел отличный момент, чтобы открыть счет, но Тимо Вернер послал мяч выше ворот из убойной позиции.

Гости оказывали давление, но явных голевых моментов не имели. Тем не менее, на 22-й минуте они открыли счет. Мейсон Маунт совершил отбор на своей половине поля, после чего сделал длинный заброс вперед на Хадсон-Одои, который ворвался в штрафную по правому краю и послал мяч мимо голкипера — 0:1.

Мало-помалу "Ренн" стал добавлять, а по занавес тайма даже создал действительно опасный момент, но Эдуар Менди остановил удар головой своего бывшего одноклубника Дамьена Да Сильвы.

Второй тайм начался с того, что Вернер головой поразил ворота домашней команды, однако гол не был засчитан — офсайд.

В целом игра после перерыва шла без ворот. Со вторым голом у "Челси" как-то не складывалось, поэтому "синие" решили сосредоточиться на удержании минимального преимущества.

Хозяевам было тяжело, но они не опускали руки и в конце концов были вознаграждены за старания. За пять минут до окончания основного времени Серу Гирасси без сопротивления замкнул подачу углового — 1:1.

"Челси", спавший почти весь второй тайм, резко встрепенулся и смог вырвать победу. Это вышедший на замену Оливье Жиру добил мяч в ворота головой после того, как удар Вернера был остановлен голкипером — 1:2.

"Ренн" заслужил свой гол и на ничью наработал — "Челси" рисковал поплатиться за излишнюю расслабленность и недостаточное желание укрепить свое преимущество. Однако этот ответный гол не стал проблемой для "синих", которым хватило одной вразумительной атаки, чтобы оставить все три очка у себя.

"Ренн" (Франция) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:1)

Голы: Гирасси 85 — Хадсон-Одои 22, Жиру 90.

"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва, Ньямси, Трюффер (Мауасса 86), Камавинга (Гренье 78), Нзонзи, Леа Силики (Дель Кастийо 63), Бурижо, Доку (Гбоо 86), Гирасси (Ньянг 86).

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Зума, Силва, Чилуэлл, Ковачич (Хаверц 76), Жоржиньо, Маунт (Канте 68), Хадсон-Одои (Зийеш 75), Абрахэм (Жиру 69), Вернер (Джеймс 90).

Предупреждения: Гренье, Бурижо.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Ренн, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2020 22:50

Количество просмотров Просмотров: 1970

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Последние комментарии:




  1. mancityman 24.11.2020 23:53 # mancityman
    Jdvducnbchhxjdnfg

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  2. alexomck 24.11.2020 23:41 # alexomck
    Новый очки у Ферги ))

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  3. shakur 24.11.2020 23:32 # shakur
    Фергюсон:"Возможно есть жизнь на Марсе".

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  4. alexomck 24.11.2020 23:27 # alexomck
    Не Ферг великий, но Челси и Абрамович укажут ему его долбаное место.

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  5. kukuruzzo 24.11.2020 23:26 # kukuruzzo
    Дрочер топ.

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  6. m-ballack 24.11.2020 23:22 # m-ballack
    Тащемта, можно с севилькой ничейку сгонять и изи с первого места выходить. Благо, разница мячей в этом розыгрыше лч лучше только у баварцев.

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  7. kukuruzzo 24.11.2020 23:21 # kukuruzzo
    Бруно второй сезон ебашит, даже не в самые светлые времена для унитайзеда. Топчик

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  8. superperez101 24.11.2020 23:20 # superperez101
    маур посмотрел матч челси и уже придумал план как растоптать это недоразумение на выхах
    эти лалси сутулые сперва хотели в эконом режиме скатать, а на деле еле ноги унесли и все мышцы себе забили
    тупые пидарасы
    ахахахаха

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  9. roberto-89 24.11.2020 23:19 # roberto-89
    оле красавчик, манкам повезло такого топарика урвать, му му обязаны просто наградить его контрактом лет на 10

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  10. alexomck 24.11.2020 23:17 # alexomck
    мне до одного места история как челси так и МЮ
    главное что щас Челси лучши
    и сомневаюсь что отдаст трофей

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  11. superperez101 24.11.2020 23:17 # superperez101
    мбаппе красава, хочет перейти в ливерпуль чтобы выиграть все и золотой мяч
    чтобы играть вместе с манэ, фирмино, жотой
    а тупые пенсы думают он хочет играть с тупым вернером и деревянным хаверцом
    блять какаие де пенсы дебилы, мама мия

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  12. anabanana94 24.11.2020 23:14 # anabanana94
    Блять поставил на Истанбул, главное не уснуть бляха)))

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  13. roberto-89 24.11.2020 23:12 # roberto-89
    аххахаххахахах севилья хороша, пенсам будет очень сложной с 1 место в плей офф)))

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  14. asnural 24.11.2020 23:10 # asnural
    Ко7да до сутулого дойдет что жиру топ а негрила гавно?

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  15. kukuruzzo 24.11.2020 23:08 # kukuruzzo
    БРУНО БАРОН КОЭН!!!

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  16. mata05 24.11.2020 23:07 # mata05
    Уже епут бомжей

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  17. anabanana94 24.11.2020 23:06 # anabanana94
    Где можно посмотреть Ман Ю - Истанбул?

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  18. mikkiynwa 24.11.2020 23:05 # mikkiynwa
    Мои поздравления, адекватным фанатам Челси.

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  19. thegodfather 24.11.2020 23:03 # thegodfather
    вернер в последнее время не блещет.
    Ему передышка нужна.
    Может со шпорами сыграть и с пулишичем...вернер рили поднаелся.

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  20. alexomck 24.11.2020 23:02 # alexomck
    Chelsea wherever you may be
    You ain't got no history
    Lampard is fat
    Joe Cole is rat,
    You ain't gonna win fuck all this year

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