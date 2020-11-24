"Челси" вырвал победу у "Ренна" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Гол Оливье Жиру в компенсированное время позволил "Челси" вырвать победу 1:2 в гостях у "Ренна" и стать первой командой, достигнувшей стадии плей-офф Лиги Чемпионов.

Относительно победы 0:2 над "Ньюкаслом" в стартовом составе "синих" появились Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо и Каллум Хадсон-Одои, заменив Антонио Рюдигера, Риса Джеймса, Нголо Канте и Хакима Зийеша.



"Челси" резво начал матч и уже на пятой минуте имел отличный момент, чтобы открыть счет, но Тимо Вернер послал мяч выше ворот из убойной позиции.



Гости оказывали давление, но явных голевых моментов не имели. Тем не менее, на 22-й минуте они открыли счет. Мейсон Маунт совершил отбор на своей половине поля, после чего сделал длинный заброс вперед на Хадсон-Одои, который ворвался в штрафную по правому краю и послал мяч мимо голкипера — 0:1.



Мало-помалу "Ренн" стал добавлять, а по занавес тайма даже создал действительно опасный момент, но Эдуар Менди остановил удар головой своего бывшего одноклубника Дамьена Да Сильвы.



Второй тайм начался с того, что Вернер головой поразил ворота домашней команды, однако гол не был засчитан — офсайд.



В целом игра после перерыва шла без ворот. Со вторым голом у "Челси" как-то не складывалось, поэтому "синие" решили сосредоточиться на удержании минимального преимущества.



Хозяевам было тяжело, но они не опускали руки и в конце концов были вознаграждены за старания. За пять минут до окончания основного времени Серу Гирасси без сопротивления замкнул подачу углового — 1:1.



"Челси", спавший почти весь второй тайм, резко встрепенулся и смог вырвать победу. Это вышедший на замену Оливье Жиру добил мяч в ворота головой после того, как удар Вернера был остановлен голкипером — 1:2.



"Ренн" заслужил свой гол и на ничью наработал — "Челси" рисковал поплатиться за излишнюю расслабленность и недостаточное желание укрепить свое преимущество. Однако этот ответный гол не стал проблемой для "синих", которым хватило одной вразумительной атаки, чтобы оставить все три очка у себя.



"Ренн" (Франция) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:1)



Голы: Гирасси 85 — Хадсон-Одои 22, Жиру 90.



"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва, Ньямси, Трюффер (Мауасса 86), Камавинга (Гренье 78), Нзонзи, Леа Силики (Дель Кастийо 63), Бурижо, Доку (Гбоо 86), Гирасси (Ньянг 86).



"Челси": Менди, Аспиликуэта, Зума, Силва, Чилуэлл, Ковачич (Хаверц 76), Жоржиньо, Маунт (Канте 68), Хадсон-Одои (Зийеш 75), Абрахэм (Жиру 69), Вернер (Джеймс 90).



Предупреждения: Гренье, Бурижо.