У "Сити" есть 10-летний план в отношении Месси

Лионель Месси "Манчестер Сити" разработал 10-летний план в отношении нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Сити" был заинтересован в приглашении Месси еще в летнее трансферное окно, однако тогда "Барселона" наотрез отказалась отпускать свою суперзвезду безо всякой компенсации.

По информации Daily Mail, "горожане" сохраняют интерес к Лионелю, собираясь воссоединить того с продлившим свой контракт Хосепом Гвардиолой в следующем году.

Владельцы "Сити" собираются по-максимуму использовать глобальную популярность Месси и готовы обеспечить Лионеля работой на следующие 10 лет.

"Сити" предлагает Месси провести несколько сезонов на "Этихад", а затем поиграть в "Нью-Йорк Сити" из МЛС и, возможно, еще в каком-нибудь клубе из семейства City Football Group.

А когда Лионель повесит бутсы на гвоздь, то сможет стать официальным представителем и лицом CFG, чье семейство насчитывает 10 клубов по всему миру.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2020 22:00

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  1. alexomck 24.11.2020 22:19 # alexomck
    блин. Такой большой, а верит в сказки)

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  2. aacz 24.11.2020 22:13 # aacz
    Забавно.

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  3. mancityman 24.11.2020 22:10 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. ian 24.11.2020 22:02 # ian
    Живая игрушка шейхов.

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