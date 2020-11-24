У "Сити" есть 10-летний план в отношении Месси

"Манчестер Сити" разработал 10-летний план в отношении нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Сити" был заинтересован в приглашении Месси еще в летнее трансферное окно, однако тогда "Барселона" наотрез отказалась отпускать свою суперзвезду безо всякой компенсации.



По информации Daily Mail, "горожане" сохраняют интерес к Лионелю, собираясь воссоединить того с продлившим свой контракт Хосепом Гвардиолой в следующем году.



Владельцы "Сити" собираются по-максимуму использовать глобальную популярность Месси и готовы обеспечить Лионеля работой на следующие 10 лет.



"Сити" предлагает Месси провести несколько сезонов на "Этихад", а затем поиграть в "Нью-Йорк Сити" из МЛС и, возможно, еще в каком-нибудь клубе из семейства City Football Group.



А когда Лионель повесит бутсы на гвоздь, то сможет стать официальным представителем и лицом CFG, чье семейство насчитывает 10 клубов по всему миру.