У "Сити" есть 10-летний план в отношении Месси
"Манчестер Сити" разработал 10-летний план в отношении нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Сити" был заинтересован в приглашении Месси еще в летнее трансферное окно, однако тогда "Барселона" наотрез отказалась отпускать свою суперзвезду безо всякой компенсации.
По информации Daily Mail, "горожане" сохраняют интерес к Лионелю, собираясь воссоединить того с продлившим свой контракт Хосепом Гвардиолой в следующем году.
Владельцы "Сити" собираются по-максимуму использовать глобальную популярность Месси и готовы обеспечить Лионеля работой на следующие 10 лет.
"Сити" предлагает Месси провести несколько сезонов на "Этихад", а затем поиграть в "Нью-Йорк Сити" из МЛС и, возможно, еще в каком-нибудь клубе из семейства City Football Group.
А когда Лионель повесит бутсы на гвоздь, то сможет стать официальным представителем и лицом CFG, чье семейство насчитывает 10 клубов по всему миру.
24.11.2020 22:00
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блин. Такой большой, а верит в сказки)
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Забавно.
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КОРОЛИ!!!
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Живая игрушка шейхов.
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