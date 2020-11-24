Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола взял на себя ответственность за слабый старт сезона.

В восьми первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Сити" забил только 10 голов, и это худший показатель для "горожан" с 2006/07.



Кроме того, "Сити" имеет отрицательную разницу мячей (-1) и находится в нижней половине таблицы. Однако неплохое качество игры вселяет в Гвардиолу оптимизм.



"Мои игроки — такие смелые. Причина этого — в тренере, и я должен найти способ адаптироваться и использовать их качества. Я должен приспособить кое-какие вещи, чтобы они чувствовали, что могут создавать больше. В моих силах помочь им".



"Мы знаем, что в прошлом сезоне наша команда забила много голов, но сейчас у нас есть проблемы с этим. Мы должна найти решения. У нас есть игроки, чтобы атаковать более живо, и я чувствую, что у нас есть ресурсы забивать голы. Мы довольно неплохо играем, и я вполне рад этому. Просто иногда нам нужны явные моменты, чтобы забить".



"Как только мы преодолеем один-два таких барьера, наши дела пойдут лучше. Сезон все еще в своем начале, и я полон оптимизма, что мы хорошо его проведем", — цитирует Гвардиолу The Guardian.