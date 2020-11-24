Гвардиола взял на себя ответственность за слабый старт сезона
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола взял на себя ответственность за слабый старт сезона.
В восьми первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Сити" забил только 10 голов, и это худший показатель для "горожан" с 2006/07.
Кроме того, "Сити" имеет отрицательную разницу мячей (-1) и находится в нижней половине таблицы. Однако неплохое качество игры вселяет в Гвардиолу оптимизм.
"Мои игроки — такие смелые. Причина этого — в тренере, и я должен найти способ адаптироваться и использовать их качества. Я должен приспособить кое-какие вещи, чтобы они чувствовали, что могут создавать больше. В моих силах помочь им".
"Мы знаем, что в прошлом сезоне наша команда забила много голов, но сейчас у нас есть проблемы с этим. Мы должна найти решения. У нас есть игроки, чтобы атаковать более живо, и я чувствую, что у нас есть ресурсы забивать голы. Мы довольно неплохо играем, и я вполне рад этому. Просто иногда нам нужны явные моменты, чтобы забить".
"Как только мы преодолеем один-два таких барьера, наши дела пойдут лучше. Сезон все еще в своем начале, и я полон оптимизма, что мы хорошо его проведем", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
24.11.2020 21:00
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды английской Премьер-лиги, которые играют не от обороны.
«Почти все команды чемпионата Англии глубоко обороняются, исключением являются лишь «Ливерпуль» и «Челси». Вы должны найти способ взламывать их оборону. Сейчас это является небольшой проблемой для нас. Я должен точно понять, что нам нужно делать, чтобы регулярно забивать голы.
Мы понимаем, что в прошлом сезоне забивали много голов. У нас есть игроки, которые могу найти правильный способ атаковать. В целом мы играем неплохо, я доволен», - цитирует Гвардиолу The Guaridian.
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