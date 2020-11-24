Грин: "Менди совершил только пять сейвов в семи матчах"

Эдуар Менди Бывший голкипер "Челси" Роберт Грин считает, что резкое улучшение игры "синих" в обороне — это заслуга не только Эдуара Менди.

В своих девяти матчах за "Челси" после перехода из "Ренна" Менди семь раз сохранил ворота на замке, что резко контрастирует с той неуверенной и наполненной ошибками игрой, что демонстрировал на его месте Кепа Аррисабалага.

Однако Грин считает эти успехи коллективной заслугой — вся команда стала обороняться лучше, вдобавок изменив свою тактику.

"В пяти последних матчах он совершил семь сейвов, и это лучше всего говорит о том, насколько более организованной стала игра "Челси" в обороне".

"Их защитники хорошо сыгрались, а способность взаимодействовать друг с другом — это ключ к успеху".

"Их голкипер выглядит надежно. Они все еще могут поработать над выходом из обороны, однако они слегка изменили свой стиль, и это им очень подошло".

"Впереди их ждут большие испытания, но пока они неудержимы", — сообщил Грин Sky Sports.


Метки Грин, Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. bluehonorcfc9 24.11.2020 20:50 # bluehonorcfc9
    честно не думал что нига киперы могут быть топами. приятно удивил. удачи парню в раме.

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  2. feldkurat 24.11.2020 20:45 # feldkurat
    Менди выручает, а не делает сэйвы.
    Кепа по сути не всегда ошибался, но не выручал.

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  3. j-silver 24.11.2020 20:37 # j-silver
    Дак они потому и стали играть надежно в обороне, потому что наличие менди принесло им спокойствие и уверенность

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