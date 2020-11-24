Грин: "Менди совершил только пять сейвов в семи матчах"

Бывший голкипер "Челси" Роберт Грин считает, что резкое улучшение игры "синих" в обороне — это заслуга не только Эдуара Менди.

В своих девяти матчах за "Челси" после перехода из "Ренна" Менди семь раз сохранил ворота на замке, что резко контрастирует с той неуверенной и наполненной ошибками игрой, что демонстрировал на его месте Кепа Аррисабалага.



Однако Грин считает эти успехи коллективной заслугой — вся команда стала обороняться лучше, вдобавок изменив свою тактику.



"В пяти последних матчах он совершил семь сейвов, и это лучше всего говорит о том, насколько более организованной стала игра "Челси" в обороне".



"Их защитники хорошо сыгрались, а способность взаимодействовать друг с другом — это ключ к успеху".



"Их голкипер выглядит надежно. Они все еще могут поработать над выходом из обороны, однако они слегка изменили свой стиль, и это им очень подошло".



"Впереди их ждут большие испытания, но пока они неудержимы", — сообщил Грин Sky Sports.