Грин: "Менди совершил только пять сейвов в семи матчах"
Бывший голкипер "Челси" Роберт Грин считает, что резкое улучшение игры "синих" в обороне — это заслуга не только Эдуара Менди.
В своих девяти матчах за "Челси" после перехода из "Ренна" Менди семь раз сохранил ворота на замке, что резко контрастирует с той неуверенной и наполненной ошибками игрой, что демонстрировал на его месте Кепа Аррисабалага.
Однако Грин считает эти успехи коллективной заслугой — вся команда стала обороняться лучше, вдобавок изменив свою тактику.
"В пяти последних матчах он совершил семь сейвов, и это лучше всего говорит о том, насколько более организованной стала игра "Челси" в обороне".
"Их защитники хорошо сыгрались, а способность взаимодействовать друг с другом — это ключ к успеху".
"Их голкипер выглядит надежно. Они все еще могут поработать над выходом из обороны, однако они слегка изменили свой стиль, и это им очень подошло".
"Впереди их ждут большие испытания, но пока они неудержимы", — сообщил Грин Sky Sports.
24.11.2020 20:00
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Последние комментарии:
честно не думал что нига киперы могут быть топами. приятно удивил. удачи парню в раме.
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Менди выручает, а не делает сэйвы.
Кепа по сути не всегда ошибался, но не выручал.
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Дак они потому и стали играть надежно в обороне, потому что наличие менди принесло им спокойствие и уверенность
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