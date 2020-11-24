Клопп: "Фирмино играет на 12 инструментах в нашем оркестре!"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заступился за Роберто Фирмино и подчеркнул, сколь важную роль в его команде играет бразильский нападающий.
В 13 матчах этого сезона Фирмино забил только два гола, в том числе против "Лестера" в минувшее воскресенье.
На протяжении последних недель Роберто много критиковали, однако результативностью 29-летнего нападающего вторична для Клоппа.
"Для Бобби всегда было важно забивать голы".
"Эта команда подобна оркестру, где тебе нужны различные люди с различными инструментами. Некоторые из них громче других, но все они важны для ритма, и роль Бобби огромна".
"Бобби играет где-то на 12 инструментах в нашем оркестре! Он очень важен для нашего ритма. Мы можем играть и без него, но я определенно хочу, чтобы он был на поле. Если вы посмотрите на цифры, они подтвердят это, потому что он играет почти всегда. И он играет классно".
"Меня ничего не беспокоит в отношении Бобби. Но я знаю, что порой гол может тебе помочь. Гол против "Лестера" был очень важен для него, а больше всего меня порадовала реакция парней. Вы видели празднование, это было очень эмоционально".
"Естественно, игроки читают газеты, где, к сожалению, была некоторая критика, поэтому они очень обрадовались его голу", — цитирует Клоппа Daily Mail.
It’s time for Roberto Firmino to step uppic.twitter.com/1jsVZ5wcC1— Troll Football (@TrollFootball) November 15, 2020
24.11.2020 19:00
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Всю команду обслуживает значит
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Я на трёх играю
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на волосатой трубе клоппа играет разве что
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1. Его слишком сильно травят.
2. Он действительно в плохой форме. Даже за скобки забивание голов. Он плохо отбирает и созидает - то что было его козырем.
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