Клопп: "Фирмино играет на 12 инструментах в нашем оркестре!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заступился за Роберто Фирмино и подчеркнул, сколь важную роль в его команде играет бразильский нападающий.

В 13 матчах этого сезона Фирмино забил только два гола, в том числе против "Лестера" в минувшее воскресенье.



На протяжении последних недель Роберто много критиковали, однако результативностью 29-летнего нападающего вторична для Клоппа.



"Для Бобби всегда было важно забивать голы".



"Эта команда подобна оркестру, где тебе нужны различные люди с различными инструментами. Некоторые из них громче других, но все они важны для ритма, и роль Бобби огромна".



"Бобби играет где-то на 12 инструментах в нашем оркестре! Он очень важен для нашего ритма. Мы можем играть и без него, но я определенно хочу, чтобы он был на поле. Если вы посмотрите на цифры, они подтвердят это, потому что он играет почти всегда. И он играет классно".



"Меня ничего не беспокоит в отношении Бобби. Но я знаю, что порой гол может тебе помочь. Гол против "Лестера" был очень важен для него, а больше всего меня порадовала реакция парней. Вы видели празднование, это было очень эмоционально".



"Естественно, игроки читают газеты, где, к сожалению, была некоторая критика, поэтому они очень обрадовались его голу", — цитирует Клоппа Daily Mail.





It’s time for Roberto Firmino to step uppic.twitter.com/1jsVZ5wcC1