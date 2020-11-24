Салах готов сыграть с "Аталантой"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, переболевший коронавирусом, готов сыграть против "Аталанты" в Лиге Чемпионов.

Салах подхватил COVID-19 в начале минувшего международного перерыва, в результате пропустив оба матча сборной Египта против Того в рамках отбора к Кубку Африки.



В прошлую пятницу Мохамед, все еще будучи зараженным, на частном самолете вернулся в Англию и продолжил свой карантин. Однако в воскресенье 28-летний египтянин сдал тест с отрицательным результатом и был допущен до тренировок с командой.



Проведенное затем УЕФА тестирование подтвердило, что Салах поборол коронавирус, и это позволит Мохамеду выйти на поле "Энфилда" в среду вечером.



"Мо тренировался и выглядел очень хорошо. Его тест, как и остальных, оказался отрицательным. Он доступен для участия в матче, и мы посмотрим, как нам быть", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Sky Sports.



Касательно остальных отсутствующих игроков, включая Наби Кейта, Тиаго Алькантару и Джордана Хендерсона, Клопп заявил, что "новостей нет". Также Юрген высказался по поводу "Аталанты", которая в начале ноября была разгромлена "красными" со счетом 0:5.



"Аталанта" опасна сама по себе, даже не говоря о том, что они захотят реабилитироваться. Тот матч против них был очень особенным. Мы сыграли исключительно хорошо, у нас получалось практически все тем вечером".



"Однако завтрашний вечер будет отдельной историей. У них команда топ-уровня, которая играет особенным образом. Я ожидаю проблем, и мы должны будем искать решения".



"У них очень трудолюбивая команда, а против их системы персональной опеки приходится тяжело, поэтому мы еще посмотрим, кого нам выпустить против них", — добавил Клопп.