Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Башакшехир"

Во вторник вечером против "Башакшехира" "Манчестер Юнайтед" попытается реабилитироваться за унижение в Стамбуле.

Стивен Джеррард — не единственный, кому Демба Ба является в кошмарах. Нет никаких сомнений, что главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер до сих пор с содроганием вспоминает гол нападающего "Башакшехира" Дембы Ба в матче команд в начале ноября.



Тогда "Юнайтед" потерпел позорное поражение со счетом 2:1, а манера обоих пропущенных "красными дьяволами" голов просто устрашает.



Тем поражением "Юнайтед" усложнил свое положение в Группе H и теперь должен играть на победу, чтобы не потерять инициативу в борьбе за выход в плей-офф.



- "Юнайтед" проиграл три из четырех последних встреч с турецкими командами (1 победа).



- Единственный предыдущий раз "Башакшехир" приезжал в Англию в августе 2018, уступив "Бернли" 1:0 в квалификации Лиги Европы.



- "Юнайтед" выиграл три последних матча против турецких команд на "Олд Траффорд" в рамках еврокубков, последний раз уступив здесь "Бешикташу" — 0:1 в Лиге Чемпионов в ноябре 2009.



- В трех последних встречах с английскими командами "Башакшехир" потерпел одно поражение, один раз сыграл вничью и один раз победил. Эта победа как раз случилась в начале месяца против "Юнайтед".



- "Юнайтед" выиграл все шесть последних домашних матчей в еврокубках с общим счетом 20:1, но лишь один из этих шести пришелся на Лигу Чемпионов — 5:0 против "РБ Лейпциг" ранее в этом сезоне.



- Все три последних выездных матча "Башакшехира" в еврокубках завершились поражениями, а в двух последних выездных турецкая команда даже не забивала.



- Ранее Демба Ба провел четыре матча на "Олд Траффорд" во всех соревнованиях и забил один гол — за "Ньюкасл" в ноябре 2011 (1:1).



- Пять из девяти своих голов за "Юнайтед" в Лиге Чемпионов Маркус Рэшфорд забил, выходя на замену. В истории клуба голов с замен в этом соревновании больше только у Сульшера (7).



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба залечил свою лодыжку, которая не позволила ему сыграть против "Вест Бромвича" на выходных. Люк Шоу и Фил Джонс по-прежнему травмированы. Джесси Лингард на карантине.



Лига Чемпионов. Группа H. 4-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Башакшехир" (Турция)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Онлайн-трансляция