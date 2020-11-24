Стив Макларен вернулся в "Дерби", но не тренером

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен вернулся в "Дерби" в качестве технического директора и советника руководства.

Ранее в своей карьере Макларен дважды тренировал "баранов" — с 2013 по 2015 и с 2016 по 2017 год. С момента второго увольнения Стив успел поработать лишь с "Куинз Парк Рейнджерс", с которым он попрощался 1 апреля 2019.



Несмотря на то, что прямо сейчас "Дерби" находится без главного тренера после расставания с Филлипом Коку в начале ноября, новая роль Макларена — не тренерская.



Огромный опыт Макларена будет призван помочь как новому владельцу клуба шейху Халиду, так и Уэйну Руни, который вместе с тремя соратниками принял на себя управление командой после ухода Коку.



Добавим, что по факту это уже четвертый период Макларена в "Дерби". Потому что Стив представлял "баранов" и как игрок — с 1985 по 1988 год.