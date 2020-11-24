Хассельбайнк: "Не нужно требовать от "Челси" чемпионства в этом сезоне"
Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что от "синих" пока рано требовать завоевания титула Премьер-Лиги.
После не самого убедительного старта сезона "Челси" стабилизировал свою игру и сейчас может похвастать серией из пяти побед подряд, включая три в Премьер-Лиге.
В данный момент "синие" находятся всего в двух очках от вершины таблицы, однако Хассельбайнк не думает, что команда Фрэнка Лэмпарда сможет потягаться с двумя большими фаворитами.
"У каждого есть шанс в этом году. У "Лестера" есть шанс, у всех остальных есть шанс. Но я не думаю, что вы должны подвергать давлению или ожидать, что Фрэнк Лэмпард приведет "Челси" к победе в лиге".
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" — это те команды, которые должны выигрывать титул. "Челси" лишь должен быть близко к ним. Если получится, то в следующем году мы сможем сказать, что теперь "Челси" должен выигрывать титул".
"Только тогда можно будет требовать от Фрэнка чемпионства. Не сейчас. Я по-прежнему думаю, что в этом сезоне титул разыграют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Я знаю, что у "Ливерпуля" есть кое-какие проблемы в данный момент, но их нападение просто смертоносно. А "Сити" всегда будет где-то рядом", — цитирует Хассельбайнка Daily Star.
24.11.2020 15:00
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Лэмпарда все уважают,в отличие от портового фигуриста,который сосал всю карьеру ,а под конец еще и стал личной сучкой Сенегальца,ухахахахахахахах
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Сити всегда где-то рядом...
ЛФК 1-ый
Челси 3-й
Сити 13-ый
Да, совсем рядом, где-то...как и МЮдаки и АрсеНАЛ
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Требую чемпионства от −−−• • •−•• ••• ••!
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Пока есть Клопп в Ливерпуле, ни о чеми не мечтайте.
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и в следующем.
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