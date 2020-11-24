Хассельбайнк: "Не нужно требовать от "Челси" чемпионства в этом сезоне"

Фрэнк Лэмпард и Джимми Флойд Хассельбайнк Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что от "синих" пока рано требовать завоевания титула Премьер-Лиги.

После не самого убедительного старта сезона "Челси" стабилизировал свою игру и сейчас может похвастать серией из пяти побед подряд, включая три в Премьер-Лиге.

В данный момент "синие" находятся всего в двух очках от вершины таблицы, однако Хассельбайнк не думает, что команда Фрэнка Лэмпарда сможет потягаться с двумя большими фаворитами.

"У каждого есть шанс в этом году. У "Лестера" есть шанс, у всех остальных есть шанс. Но я не думаю, что вы должны подвергать давлению или ожидать, что Фрэнк Лэмпард приведет "Челси" к победе в лиге".

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" — это те команды, которые должны выигрывать титул. "Челси" лишь должен быть близко к ним. Если получится, то в следующем году мы сможем сказать, что теперь "Челси" должен выигрывать титул".

"Только тогда можно будет требовать от Фрэнка чемпионства. Не сейчас. Я по-прежнему думаю, что в этом сезоне титул разыграют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Я знаю, что у "Ливерпуля" есть кое-какие проблемы в данный момент, но их нападение просто смертоносно. А "Сити" всегда будет где-то рядом", — цитирует Хассельбайнка Daily Star.


Метки Премьер-Лига, Хассельбайнк, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 24.11.2020 15:58 # jirrort
    Лэмпарда все уважают,в отличие от портового фигуриста,который сосал всю карьеру ,а под конец еще и стал личной сучкой Сенегальца,ухахахахахахахах

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  2. emil7 24.11.2020 15:49 # emil7
    Сити всегда где-то рядом...
    ЛФК 1-ый
    Челси 3-й
    Сити 13-ый
    Да, совсем рядом, где-то...как и МЮдаки и АрсеНАЛ

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  3. shakur 24.11.2020 15:23 # shakur
    Требую чемпионства от &#8722;&#8722;&#8722;• • •&#8722;•• ••• ••!

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  4. scouser2005 24.11.2020 15:16 # scouser2005
    Пока есть Клопп в Ливерпуле, ни о чеми не мечтайте.

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  5. alexomck 24.11.2020 15:03 # alexomck
    и в следующем.

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