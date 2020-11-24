Хассельбайнк: "Не нужно требовать от "Челси" чемпионства в этом сезоне"

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что от "синих" пока рано требовать завоевания титула Премьер-Лиги.

После не самого убедительного старта сезона "Челси" стабилизировал свою игру и сейчас может похвастать серией из пяти побед подряд, включая три в Премьер-Лиге.



В данный момент "синие" находятся всего в двух очках от вершины таблицы, однако Хассельбайнк не думает, что команда Фрэнка Лэмпарда сможет потягаться с двумя большими фаворитами.



"У каждого есть шанс в этом году. У "Лестера" есть шанс, у всех остальных есть шанс. Но я не думаю, что вы должны подвергать давлению или ожидать, что Фрэнк Лэмпард приведет "Челси" к победе в лиге".



"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" — это те команды, которые должны выигрывать титул. "Челси" лишь должен быть близко к ним. Если получится, то в следующем году мы сможем сказать, что теперь "Челси" должен выигрывать титул".



"Только тогда можно будет требовать от Фрэнка чемпионства. Не сейчас. Я по-прежнему думаю, что в этом сезоне титул разыграют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Я знаю, что у "Ливерпуля" есть кое-какие проблемы в данный момент, но их нападение просто смертоносно. А "Сити" всегда будет где-то рядом", — цитирует Хассельбайнка Daily Star.