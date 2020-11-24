Лэмпард похвалил Абрахэма за возвращение в старт "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своего нападающего Тэмми Абрахэма, вернувшего свое место в стартовом составе "синих".

Проблемы со здоровьем и упадок формы привели к тому, что во второй половине прошлого сезона Абрахэм перестал попадать в стартовый состав "Челси".



Новую кампанию Тэмми тоже начал на скамейке запасных, но постепенно вернул свое право выходить с первых минут, забивая в каждом из трех последних матчей — против "Шеффилд Юнайтед", "Ньюкасла" и "Ренна".



23-летний англичанин демонстрирует отличное взаимопонимание с дорогостоящим новичком Тимо Вернером, и Лэмпард лишь может похвалить подопечного.



"Весь смысл приглашения игроков вроде Тимо заключается в том, чтобы не только добавить мастерства, но и взбодрить игроков рядом, добавляя связей на поле или увеличивая конкуренцию за место в команде".



"У меня появилось больше вариантов игры в нападении, и мне нужно, чтобы игроки хорошо на это реагировали. Тэмми продемонстрировал блестящую реакцию, и он, как и все молодые игроки, должен ежедневно подстегивать себя, чтобы играть в этой команде".



"Когда они играют так, как Тэмми в данный момент, это упрощает мои решения, потому что он играет так хорошо".



"Естественно, ему помогает наличие Тимо в качестве партнера, но в первую очередь дело в не самом. Тэмми заслуживает похвалы за то, как он начал сезон, и его следующий вызов в том, чтобы оставаться стабильным", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.