Лэмпард похвалил Абрахэма за возвращение в старт "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своего нападающего Тэмми Абрахэма, вернувшего свое место в стартовом составе "синих".
Проблемы со здоровьем и упадок формы привели к тому, что во второй половине прошлого сезона Абрахэм перестал попадать в стартовый состав "Челси".
Новую кампанию Тэмми тоже начал на скамейке запасных, но постепенно вернул свое право выходить с первых минут, забивая в каждом из трех последних матчей — против "Шеффилд Юнайтед", "Ньюкасла" и "Ренна".
23-летний англичанин демонстрирует отличное взаимопонимание с дорогостоящим новичком Тимо Вернером, и Лэмпард лишь может похвалить подопечного.
"Весь смысл приглашения игроков вроде Тимо заключается в том, чтобы не только добавить мастерства, но и взбодрить игроков рядом, добавляя связей на поле или увеличивая конкуренцию за место в команде".
"У меня появилось больше вариантов игры в нападении, и мне нужно, чтобы игроки хорошо на это реагировали. Тэмми продемонстрировал блестящую реакцию, и он, как и все молодые игроки, должен ежедневно подстегивать себя, чтобы играть в этой команде".
"Когда они играют так, как Тэмми в данный момент, это упрощает мои решения, потому что он играет так хорошо".
"Естественно, ему помогает наличие Тимо в качестве партнера, но в первую очередь дело в не самом. Тэмми заслуживает похвалы за то, как он начал сезон, и его следующий вызов в том, чтобы оставаться стабильным", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
24.11.2020 14:00
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Завтра обосрется ...по друному скажет. Проходили
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Топари хуле....
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