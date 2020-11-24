"Арсенал" хочет купить Берге в январе

"Арсенал" готов возобновить интерес к полузащитнику "Шеффилд Юнайтед" Сандеру Берге во время зимнего трансферного окна.

"Арсенал" очень плодотворно поработал на трансферном рынке в летнее окно, заполучив Габриэля, Томаса Партея, Виллиана и вернув Дани Себальоса.



Однако крупное домашнее поражение от "Астон Виллы" и безголевая ничья с "Лидсом" показали, что состав "канониров" все еще нуждается в усилении на отдельных позициях.



По информации Daily Mirror, одной из целей лондонского клуба в зимнее окно, которое открывается уже через пять недель, должен стать Берге.



На самом деле "Арсенал" интересовался Сандером еще в январе 2020, но тогда игрок сборной Норвегии отправился в "Шеффилд Юнайтед", который заплатил "Генку" в качестве компенсации рекордные для себя 22 миллиона фунтов.



В данный момент "клинки" занимают последнее место в Премьер-Лиге, до сих пор не одержав ни одной победы, однако 22-летний Берге с успехом адаптировался к английскому футболу и показывает игру, которую высоко оценивают на "Эмирейтс".