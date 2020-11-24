Анонс матча "Ренн" — "Челси"

"Челси" может обеспечить себе досрочный выход в плей-офф Лиги Чемпионов в случае победы над "Ренном".

Честно говоря, в попадании "Челси" в следующий раунд соревнования и так нет сомнений. Единственная интрига заключается в том, кто займет первое место в Группе E: "синие" или "Севилья". В данный момент две эти команды имеют по семь очков, "Ренн" и "Краснодар" — только по одному.



Когда "Челси" и "Ренн" встречались в начале ноября, то подопечные Фрэнка Лэмпарда убедительно доказали свое превосходство, в комфортной манере одержав победу со счетом 3:0.



"Нам нужно постараться выиграть этот матч, и если мы оформим выход в следующий раунд, тогда мы сможем дать отдых игрокам, хотя мы все равно хотим выиграть группу. Я уверен в своих игроках, даже если мы обратимся к ротации", — говорил Лэмпард на пресс-конференции.



- Это будет всего лишь вторая официальная встреча этих команд — после победы "Челси" со счетом 3:0 в начале месяца.



- Прежде "Ренн" дважды принимал английские команды в еврокубках, обыграв и "Астон Виллу" в Кубке Интертото в июле 2001, и "Арсенал" в Лиге Европы в марте 2019.



- В девяти своих выездах во Францию в рамках Лиги Чемпионов "Челси" одержал две победы (2 ничьи, 5 поражений). Последний из них случился в прошлом сезоне, когда "синие" одолели "Лилль" со счетом 1:2.



- "Ренн" — вторая после "Монпелье" французская команда, не выигравшая ни одного из трех своих первых матчей в Лиге Чемпионов.



- "Челси" может оформить три победы подряд в Лиге Чемпионов впервые с декабря 2015, но три победы подряд без пропущенных мячей последний раз случались здесь в ноябре 2013.



- "Ренн" проиграл семь из 10 последних матчей в еврокубках (1 победа, 2 ничьи), но лишь одно из этих семи поражений случилось дома — 0:1 от "Клужа" в Лиге Европы в октябре 2019.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов только у "Марселя"( 0/19) хуже соотношение голов к ударам по воротам, чем у "Ренна" (1/29, 3.5%).



- Тэмми Абрахэм может стать первым со времен Николя Анелька (в феврале 2011) игроком "Челси", забивавшим в четырех матчах Лиги Чемпионов подряд, на которые он выходил в старте.



- Все три своих гола за "Челси" в Лиге Чемпионов Тимо Вернер забил с пенальти. Более того, все пять последних голов немца в соревновании — это 11-метровые.



"Челси" снова может рассчитывать на Тиаго Силву, который отдохнул после утомительной поездки в сборную Бразилии, и Кая Хаверца, переболевшего коронавирусом. Кристиан Пулишич пропускает этот выезд из-за травмы задней поверхности бедра, но должен вернуться к уикенду.



Лига Чемпионов. Группа E. 4-й тур

"Ренн" (Франция) — "Челси" (Англия)

Ренн. Стадион "Роазон Парк". 20:55 Онлайн-трансляция