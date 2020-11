Защитник "Престона" схватил соперника за гениталии

Защитнику "Престона" Дарнеллу Фишеру грозит трехматчевая дисквалификация за то, что он схватил соперника за гениталии.

Столь необычный инцидент приключился в минувшую пятницу, когда в победном для "Престона" матче Чемпионшип против "Шеффилд Уэнсдей" (1:0) Фишер вдруг решил потрогать Каллума Патерсона за промежность.



Случившееся осталось без внимания со стороны рефери во время матча, однако накануне FA обвинила Дарнелла в неподобающем поведении.



В случае согласия с обвинениями, на которые необходимо ответить до вечера вторника, Фишер будет автоматически дисквалифицирован на три матча.





The FA will look into an incident which appeared to show Preston's Darnell Fisher twice grabbing Callum Paterson's genitals in their win over Sheffield Wednesday.