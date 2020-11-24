Защитник "Престона" схватил соперника за гениталии

Защитнику "Престона" Дарнеллу Фишеру грозит трехматчевая дисквалификация за то, что он схватил соперника за гениталии.

Столь необычный инцидент приключился в минувшую пятницу, когда в победном для "Престона" матче Чемпионшип против "Шеффилд Уэнсдей" (1:0) Фишер вдруг решил потрогать Каллума Патерсона за промежность.



Случившееся осталось без внимания со стороны рефери во время матча, однако накануне FA обвинила Дарнелла в неподобающем поведении.



В случае согласия с обвинениями, на которые необходимо ответить до вечера вторника, Фишер будет автоматически дисквалифицирован на три матча.



