Защитник "Престона" схватил соперника за гениталии
Защитнику "Престона" Дарнеллу Фишеру грозит трехматчевая дисквалификация за то, что он схватил соперника за гениталии.
Столь необычный инцидент приключился в минувшую пятницу, когда в победном для "Престона" матче Чемпионшип против "Шеффилд Уэнсдей" (1:0) Фишер вдруг решил потрогать Каллума Патерсона за промежность.
Случившееся осталось без внимания со стороны рефери во время матча, однако накануне FA обвинила Дарнелла в неподобающем поведении.
В случае согласия с обвинениями, на которые необходимо ответить до вечера вторника, Фишер будет автоматически дисквалифицирован на три матча.
The FA will look into an incident which appeared to show Preston's Darnell Fisher twice grabbing Callum Paterson's genitals in their win over Sheffield Wednesday.— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 22, 2020
24.11.2020 11:00
Просмотров: 863
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
легенда Челси
(ответить)
В Лфк метит.
(ответить)
Пенс бы на прикосновении не остановился бы
(ответить)
Новость, которую заслужила фапля помоечная
(ответить)
Новость, достойная главной на fapl
(ответить)
А вот и замена Мустафи подъехала
(ответить)
что за гпенсятина творится
(ответить)
лол кек, этому нигре само место в арсенале))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий