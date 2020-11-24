Защитник "Престона" схватил соперника за гениталии

Дарнелл Фишер Защитнику "Престона" Дарнеллу Фишеру грозит трехматчевая дисквалификация за то, что он схватил соперника за гениталии.

Столь необычный инцидент приключился в минувшую пятницу, когда в победном для "Престона" матче Чемпионшип против "Шеффилд Уэнсдей" (1:0) Фишер вдруг решил потрогать Каллума Патерсона за промежность.

Случившееся осталось без внимания со стороны рефери во время матча, однако накануне FA обвинила Дарнелла в неподобающем поведении.

В случае согласия с обвинениями, на которые необходимо ответить до вечера вторника, Фишер будет автоматически дисквалифицирован на три матча.


Метки FA, Престон, Фишер, Шеффилд Уэнсдей

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2020 11:00

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  1. alexomck 24.11.2020 11:31 # alexomck
    легенда Челси

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  2. idel 24.11.2020 11:21 # idel
    В Лфк метит.

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  3. beatles-red 24.11.2020 11:20 # beatles-red
    Пенс бы на прикосновении не остановился бы

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  4. liverbro 24.11.2020 11:19 # liverbro
    Новость, которую заслужила фапля помоечная

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  5. mrjingles 24.11.2020 11:17 # mrjingles
    Новость, достойная главной на fapl

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  6. wearechelsea 24.11.2020 11:13 # wearechelsea
    А вот и замена Мустафи подъехала

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  7. gunars 24.11.2020 11:11 # gunars
    что за гпенсятина творится

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  8. thegodfather 24.11.2020 11:04 # thegodfather
    лол кек, этому нигре само место в арсенале))

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