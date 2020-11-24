Фанаты "Астон Виллы" — самые нетерпимые в Англии

Болельщики "Астон Виллы" совершили больше всего преступлений на почве ненависти в прошлом сезоне, чем какого-либо другого футбольного клуба Англии.

Как сообщает BBC, в сезоне 2019/20 с участием фанатов "Виллы" было зафиксировано 13 инцидентов, по которым поступили заявления в полицию. Болельщики "Вулверхэмптона", "Лидса" и "Тоттенхэма" провинились по 10 раз, "Челси" — девять.



В этих 13 преступлениях, относящихся к бирмингемскому клубу, мотивом семь раз выступала расовая принадлежность, пять — сексуальная ориентация, и один — религия.



Всего в Англии и Уэльсе было зафиксировано 319 преступлений на почве ненависти, на стадионах или в социальных сетях. Они оказались связаны с 287 из 2,663 матчей прошлого сезона.



При этом только четыре из 319 инцидентов случились после коронавирусной паузы — в июне и июле.