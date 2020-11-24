Руни: "Уже представлял себя в "Барселоне" вместе с Месси"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал, что всерьез помышлял о переходе в "Барселону" в 2010 году.

Руни посвятил "Юнайтед" 13 лет своей игровой карьеры, однако примерно на половине пути отношения игрока и клуба достигли своей низшей точки.



Разочарованный амбициями "красных дьяволов", в октябре 2010 Руни подал прошение о трансфере. Как признается Уэйн, он имел три реалистичных варианта и уже был готов собирать чемоданы в Испанию.



Однако спустя всего пару дней Руни, которому тогда было 24 года, передумал и продлил сотрудничество с "Юнайтед" до 2015 года.



"Думаю, хорошо известно, что "Челси" и Моуриньо хотели заполучить меня. Также существовал интерес со стороны "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити", хотя "Сити" никогда не был реалистичным вариантом для меня, в отличие от трех других".



"В то время, в тот двухдневный период, я чувствовал, что готов уехать играть в Испанию. В идеале я бы выбрал "Барселону", но "Реал" был вероятнее "Барселоны". Все еще оставался и вариант с "Челси".



"Если честно, на протяжении двух-трех дней мы с моими представителями разговаривали с ними. В один из дней я сел и подумал: "Только представь, что будешь играть в этой "Барселоне" вместе с Месси, Хави, Иньестой и Бускетсом". В то время Месси еще не играл 9-го номера, как сейчас. Он занимаю позицию на фланге".



"Я думал, что идеально бы вписался в их игру. Я бы тоже мог отходить за мячом и делать передачи за спину защитникам".



"Спустя пару дней я снова поговорил с Дэвидом Гиллом. Когда возле моего дома были протесты, я уже согласился на новый контракт".



"Я думал: "Боже". На часах было три утра, и мне не очень-то хотелось выходить и успокаивать 20-30 парней с натянутыми капюшонами!" — сообщил Руни в подкасте UTD.