Невилл: "Изменил свое мнение о "Тоттенхэме" кардинально"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что кардинально изменил свое мнение о "Тоттенхэме" при Жозе Моуриньо в качестве главного тренера.

На прошлой неделе Моуриньо отметил ровно один год с момента своего назначения в "Тоттенхэме" вместо уволенного Маурисио Почеттино.



Поначалу "шпоры" при Моуриньо выглядели невнятно для Невилла, однако последние результаты, включая победу 2:0 над "Манчестер Сити" в ярком стиле при владении мячом в 34 процента, переубедили Гари.



"Должен сказать, в начальный период при Жозе Моуриньо я не чувствовал, что у "Тоттенхэма" есть какая-то индивидуальность. Они практически выглядели командой, которая находится в переходом периоде от очень хорошего стиля игры при Почеттино к стилю, который отличается и не находит одобрения среди игроков".



"Я просто не видел этой индивидуальности. Я смотрел на Харри Кейна в начале эры Моуриньо и думал: "Не уверен, что это будет работать".



"Должен сказать, с тех пор я изменил свое мнение кардинально, потому что сейчас я наблюдаю великолепного Харри Кейна, который играет по-другому, на другой позиции, более разнообразно, и Моуриньо удается выжимать максимум из него. Их команда выглядит боеспособной и готовой отвечать на вызовы", — сообщил Невилл в своем подкасте.