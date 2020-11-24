Дэвид Джеймс: "Ливерпуль" мог бы продать Салаха по правильной цене"

Бывший голкипер "Ливерпуля" Дэвид Джеймс считает, что "красным" стоит подумать о продаже нападающего Мохамеда Салаха, если за того предложат хорошие деньги.

В своих 165 матчах за "Ливерпуль" Салах наколотил 104 мяча, выиграв Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу. Мохамед составил великолепную связку в нападении с Садио Мане и Роберто Фирмино.



Однако Джеймс не думает, что Салах влияет на игру "Ливерпуля" так же сильно, как Серхио Агуэро на игру "Манчестер Сити", поэтому расставание с 29-летним египтянином не стало бы катастрофой для "красных".



"Если цена правильная, любой игрок будет продан. Это зависит от цены".



"Было бы сложно оправдать продажу Салаха, потому что это игрок, который стабильно забивает голы и которого хочет каждая команда".



"Посмотрите, как сильно "Манчестер Сити" зависим от Серхио Агуэро. Я не думаю, что это была бы хорошая сделка для "Ливерпуля", если бы Салах перешел в "Манчестер Сити". Но если он отправится в другую лигу и другую страну, это имело бы больше смысла".



"Я не думаю, что "Ливерпуль" зависим от Салаха, и это хорошая вещь для Юргена Клоппа. Однако ему все равно потребовалась бы замена".



"Но кем его можно заменить? Жота, Мане и Фирмино не будут играть в каждом матче, Ориги находится где-то на обочине и не может играть так же, как Салах".



"Я не считаю Салаха незаменимым", — сообщил Джеймс Stadium Asro.