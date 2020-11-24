Семь вещей, что мы узнали в 9-м туре

Жозе Моуриньо второй раз подряд обыгрывает Хосепа Гвардиолу, "Ливерпуль" крушит "Лестер", "Манчестер Юнайтед" вымучивает победу над "Вест Бромвичем" благодаря пенальти — этими и некоторыми другими вещами нам запомнится 9-й тур Премьер-Лиги. А теперь — подробнее.





"Челси" остается на ходу



Международная пауза не выбила команду Фрэнка Лэмпарда из колеи. "Челси" вернулся с уверенной победой на поле "Ньюкасла", где снова остался "сухим". Лондонцы не пропускали в шести из последних семи матчей во всех турнирах, не помешало этому и отсутствие в центре защиты Тиаго Силвы, поздно вернувшегося из сборной Бразилии. Антонио Рюдигер вышел на поле впервые в этом сезоне, но соперник в любом случае не нес большой угрозы воротам Эдуара Менди.



"Ньюкасл" показал себя слишком пассивным в первой половине встречи, когда "Челси" уже обеспечил себе преимущество в счете. Какие-то шансы (при везении) у команды Стива Брюса могли быть с Каллумом Уилсоном, но потеря единственного игрока, делающего голы из ничего, не могла не сказаться. Моменты у хозяев были, но "Челси" наиграл на уверенную победу и продлил свою беспроигрышную серию.



Команда Лэмпарда не проигрывает в чемпионате со второго тура, и более длительная беспроигрышная серия сейчас только у "Тоттенхэма". Их дерби в ближайшем туре на фоне таких результатов будет особенно важным.



"Брайтон" отрывается от аутсайдеров



В нынешнем сезоне "Астон Вилла" победила "Ливерпуль" и "Арсенал" с суммарным счетом 10:2, что легко перекрывает ее неудачи в домашних поединках. И все же проигрывать в третий раз подряд на "Вилла Парк" было неприятно — особенно, в противостоянии с "Брайтоном", который до этого выиграл только один поединок.



Встреча наверняка могла сложиться по-другому, реализуй "Вилла" свои шансы в первом тайме. Один только Трезеге мог оформлять дубль в игре, которую "Брайтон" вел строго от соперника. Как и в критический момент прошлого сезона, Грэм Поттер отправил своих подопечных за линию мяча, а процент владения "чайки" набивали за счет перепасовок на своей половине поля. Скорость Данни Уэлбека оказалось очень к месту, и бывший футболист сборной Англии, пробежав половину поля, забил свой первый гол за "Брайтон".



Возможно, "Брайтону" в чем-то повезло, но они также на свое везение наиграли во многих предыдущих матчах. Победа важная: она позволяет "чайкам" оторваться от четырех главных неудачников первых двух месяцев.



"Тоттенхэм" снова сильнее "Сити"



В начале этого года, еще под наблюдением зрителей, "Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" с аналогичным счетом. Тогда этот результат был сюрпризом, но нынешняя команда Жозе Моуриньо сильнее, чего не сказать о сопернике. Удача помогла "шпорам" победить прошлой зимой, но сейчас о везении говорить не приходится. "Тоттенхэм" не позволил "Сити" создать большого количества шансов, а "горожане" провели игру в полном составе. Это действительно было классическое выступление команды Моуриньо — с хорошо организованной игрой без мяча и резкими переходами в контратаку.



Моуриньо во второй раз подряд взял верх над командой Гвардиолы, а "Тоттенхэм" возглавил турнирную таблицу. "Сити", в свою очередь, упал в ее вторую половину через пару дней после того, как Гвардиола неожиданно подписал новый контракт с клубом. Субботняя встреча же подтвердила мнение о том, что эффект прежней команды Пепа постепенно уходит, и ее поражения больше не выглядят сюрпризом. После восьми туров "Сити" имеет минусовую разницу мячей и всего 10 забитых голов на счету.



"Манчестер Юнайтед" может побеждать дома



На паузу "Юнайтед" ушел, одержав выездную победу над "Эвертоном", но у команды Сульшера по-прежнему не было успехов на собственном поле в чемпионате. Матчи здесь были разными: от ужасных (с "Тоттенхэмом") до плохих (с "Пэлас") и просто посредственных ("Арсенал", "Челси"). Наконец, красные дьяволы" дождались соперника, позволившего им победить, не выходя за рамки посредственности.



"Вест Бромвич", как и против "Тоттенхэма", настроился на бой. Но команда Славена Билича неслучайно провела столько времени без побед. Мелкими шансами на успехи "дрозды" пользоваться не научились, а вот "Юнайтед" в этом плане даст фору многим. Со второй попытки Бруну Фернандеш все-таки реализовал пенальти в ворота экс-голкипера МЮ Сэма Джонстона, и этого скромного вклада португальца хватило для результата.



Возможно, "Юнайтед" нужно было просто переступить через эту черту, чтобы вернуть себе уверенность в домашних играх. Следующая игра на "Олд Траффорд" в чемпионате состоится только 12 декабря, но дерби с "Манчестер Сити" стоит ожидания.



"Шеффилд Юнайтед" подавлен



Поединок с "Челси" две недели назад был редким случаем, когда "Шеффилд Юнайтед" проиграл свой матч безоговорочно. Легче ли от этого Крису Уайлдеру? Неплохие выступления и неиспользованные шансы по уверенности команды в себе бьют даже сильнее. Воскресная игра с "Вест Хэмом" была тому подтверждением.



"Клинки" не создают большого количество шансов, но в первом тайме игры они точно создали не меньше соперника. Хороший старт от команды, где игроки знают свои роли и очень хотят исправить ситуацию, ни к чему не привел. "Вест Хэм" — соперник стойкий, но вплоть до гола Себастьяна Алле "Шеффилд Юнайтед" был настроен эту стойкость нарушить. Алле впервые в карьере на уровне высших дивизионов забил ударом из-за пределов штрафной. В такой момент хозяева наверняка ощутили, что все складывается против них.



После еще был момент Оли Макберни, но выглядел он почти случайным. Подопечные Уайлдера утратили веру в результат после одного пропущенного гола. Еще несколько таких неудач, и "Шеффилд Юнайтед" может потерять веру в себя глобально.



"Ливерпуль" не оставляет "Лестеру" шансов



После потери Виргила Ван Дейка чемпионы показали отличные результаты, а череда новых травм вообще вернула команду Юргена Клоппа к ее лучшему футболу. Возможно, эти проблемы вообще преувеличены? В стартовом составе "Ливерпуля" на игру с "Лестером" не было ни одного футболиста (включая Кертиса Джонса), не имеющего большого опыта выступлений в первой команде. Диогу Жота в своей нынешней форме легко компенсирует потерю Салаха, Матип показывает лучшую игру за долгое время, а Джеймс Милнер в состоянии равноценно заменить игрока любого амплуа в принципе.



"Ливерпуль" набросился на "Лестер" и не оставил тому шансов. Команда Брендана Роджерса в этом сезоне специализируется на игре вторым номером против команд, желающих брать на себя инициативу. Это блистательно сработало с "Манчестер Сити", дало отличный результат с "Лидсом", но никак не помешало "Ливерпулю". "Лисы" выступили слабо, и частные ошибки — вроде автогола Джонни Эванса — сделали разницу. Но ключевая причина такого результата — футбол "Ливерпуля". В непростой и в большой игре момент чемпионы были настроены показать всю свою мощь, что давно стало нормой для команды Клоппа.



Поражение от "Астон Виллы" было шоком, но также было единственным. Вместе с "Тоттенхэмом" мерсисайдцы возглавляют таблицу и переживают свой кризис куда лучше, чем хотелось бы их конкурентам.



"Бернли" покидает зону вылета



Восемь матчей без побед и четыре игры без забитых мячей, но Шон Дайч даже с таким стартом сохранял оптимизм. Последние выступления "Бернли" (за исключением матча с "Челси") обнадеживали в плане оборонительной игры, а важным фактором стало возвращение после травмы капитана Бена Ми. Собрав свою оптимальную оборону, "Бернли" мог постепенно переходить к атаке — и, наконец, начать забивать.



"Кристал Пэлас" оказался подходящим соперником. Потеряв Уилфрида Заху из-за коронавируса, но набрав уже немало очков, команда Роя Ходжсона могла позволить себе проиграть. Крис Вуд забил единственный гол в поединке, "Бернли" оформил еще один "клин-шит", и на этот все-таки заработал три очка — первые в нынешнем сезоне. Ждать пришлось слишком долго, но всего один такой результат поднимает команду Дайча из зоны вылета. В следующем туре у "бордовых" "Манчестер Сити" на выезде. Там "Бернли" привык не напрягаться и проигрывать крупно, но в нынешней ситуации можно попробовать: "горожане" как никогда уязвимы.



Иван Громиков специально для FAPL.ru