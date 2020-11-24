Клаттенбург: "Моуриньо винит меня в своем увольнении из "Челси"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург заявил, что тренер Жозе Моуриньо до сих пор винит его в своем увольнении из "Челси".

Второй период Моуриньо в "Челси" завершился декабрьским поражением от "Лестера", будущего чемпиона того сезона сезона 2015/16. Жозе оставил "синих" на 16-м месте в Премьер-Лиге.



Тот матч как раз обслуживал Клаттенбург. И хотя Моуриньо тогда сказал, что "стыдится" игры своей команды, Жозе, судя по всему, затаил обиду и на рефери.



"Вернувшись из "Реала", он упорно трудился, а из-за меня его уволили из "Челси". По крайней мере, это меня он винит в своем увольнении, хотя я бы сказал, что в первую очередь это случилось из-за предыдущих результатов".



"Когда он отправился в "Манчестер Юнайтед", то думал то же самое — думал, что его уволят из-за меня, поэтому он всегда был настроен против меня", — цитирует Клаттенбурга Daily Mail.