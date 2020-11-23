Адамс: "Без Партея "Арсенал" выглядит очень средне"

Бывший капитан "Арсенала" Тони Адамс заявил, что без полузащитника Томаса Партея команда Микеля Артеты выглядит "очень средне".

Из-за травмы бедра, полученной еще перед международным перерывом, Партей был вынужден пропустить выезд к "Лидсу" в воскресенье.



Наблюдая за тем, как "Арсенал" бьется за очко на "Элланд Роуд", Адамс пришел к выводу, что 27-летний ганец быстро превратился в ключевого игрока "канониров".



"Нам очень не хватало Партея. Против "Манчестер Юнайтед" у нас было мастерство и мощь в этой зоне в центре полузащиты. Благодаря этому другие игроки могли ходить вперед".



"Здесь этого не было, и мы выглядели очень средне".



"Это было нечто среднее между матчем с "Астон Виллой", когда мы вчистую проиграли фланги, и матчем против "Юнайтед", когда мы сыграли удивительно хорошо. Мы нестабильны", — сообщил Адамс Stadium Astro.