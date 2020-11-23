Сульшер: "Хендерсон хочет остаться в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер опроверг слухи о том, что его голкипер Дин Хендерсон хочет уйти в аренду на вторую половину этого сезона.

Вернувшись на "Олд Траффорд" после двух успешных сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед", Хендерсон пока не смог навязать конкуренцию Давиду Де Хеа за роль первого номера "Юнайтед".



На днях издание The Sun и вовсе сообщило, что 23-летний англичанин задумал уйти в аренду в январе. Это означало бы, что четвертьфинал Кубка Лиги против "Эвертона" мог бы стать последним матчем для Хендерсона до конца календарного года, если Дин, конечно, не сыграет против "Башакшехира" во вторник вечером.



Однако Сульшер не ожидает ухода Хендерсона и обещает больше доверять Дину в предстоящие недели.



"Дин хочет остаться и играть за "Манчестер Юнайтед".



"Я не вижу логики в том, что он сыграет только один матч до Рождества. Вы хоть знаете, как много у нас матчей? Я совершенно не согласен, что выбор голкипера во вторник предопределит судьбу Дина".



"Он вернулся к нам, он очень хорошо тренируется, он добавляет в зрелости. Он тренируется с одним из лучших голкиперов в мире, на мой взгляд. И у него самого есть потенциал стать одним из лучших голкиперов в мире".



"Между ними (Хендерсоном и Де Хеа) отличная конкуренция, поэтому я не воспринимаю всерьез эти слова об определяющем матче", — цитирует Сульшера Sky Sports.