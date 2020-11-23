"Юнайтед" лишился Лингарда, но Погба уже в строю

Поль Погба и Джесси Лингард "Манчестер Юнайтед" лишился полузащитника Джесси Лингарда в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Башакшехира", но Поль Погба снова в строю.

В этом сезоне 27-летний Лингард сыграл лишь два матча за "Юнайтед", причем оба пришлись на Кубок Лиги. Планы Джесси ворваться в планы Сульшера оказались нарушены пандемией коронавируса.

Из-за близкого контакта с лицом, зараженным COVID-19, Лингард был вынужден отправиться на карантин. А вот Погба, пропустивший победу 1:0 над "Вест Бромвичем" в субботу, свою лодыжку уже залечил.

"Мы надеемся, что Поль будет в строю. Он тренировался этим утром. Завтра утром мы еще посмотрим на его самочувствие".

"Люк Шоу все еще отсутствует, как и Фил Джонс. Джесси на самоизоляции после контакта с инфицированным".

"Есть одна-две вещи, которые нам нужно будет оценить завтрашним утром, но я надеюсь, все остальные будут в строю", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 359

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  1. yela 23.11.2020 21:27 # yela
    В МЮ петухов даже больше, чем в Арсенале

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  2. megamind13 23.11.2020 21:22 # megamind13
    У Лингардиньо работа-мечта. Нихуахуа не делать получать бабки.

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  3. yxaxaxaxaxa 23.11.2020 21:02 # yxaxaxaxaxa
    без лингарда снова на 16 место вернутся

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