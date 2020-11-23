"Юнайтед" лишился Лингарда, но Погба уже в строю

"Манчестер Юнайтед" лишился полузащитника Джесси Лингарда в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Башакшехира", но Поль Погба снова в строю.

В этом сезоне 27-летний Лингард сыграл лишь два матча за "Юнайтед", причем оба пришлись на Кубок Лиги. Планы Джесси ворваться в планы Сульшера оказались нарушены пандемией коронавируса.



Из-за близкого контакта с лицом, зараженным COVID-19, Лингард был вынужден отправиться на карантин. А вот Погба, пропустивший победу 1:0 над "Вест Бромвичем" в субботу, свою лодыжку уже залечил.



"Мы надеемся, что Поль будет в строю. Он тренировался этим утром. Завтра утром мы еще посмотрим на его самочувствие".



"Люк Шоу все еще отсутствует, как и Фил Джонс. Джесси на самоизоляции после контакта с инфицированным".



"Есть одна-две вещи, которые нам нужно будет оценить завтрашним утром, но я надеюсь, все остальные будут в строю", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.