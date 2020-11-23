Если Жиру хочет уйти, Лэмпард готов это обсудить

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард дал понять, что не будет стоять на пути у своего нападающего Оливье Жиру, если тот пожелает покинуть клуб в январе.

На днях агент Жиру раскритиковал Лэмпарда за отношение к своему клиенту и подтвердил, что Оливье может покинуть "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно, если к тому времени ситуация с игровым временем не улучшится.



В этом сезоне Премьер-Лиги 34-летний француз отметился лишь четырьмя поздними появлениями на замену, и Лэмпард готов обсудить с подопечным варианты выхода из этой ситуации.



"Оли очень важен для нашей команды, и он всегда будет хотеть играть больше".



"Я хочу, чтобы он остался здесь, и у меня хорошие отношения с ним... Если у него другие ощущения, мы обсудим это".



"Я видел слова агента Оли, и я не думаю, что в них есть какой-то негатив. Я понимаю, что он хочет играть, но для меня важна глубина и сила состава. Мы очень его ценим", — цитирует Лэмпарда The Independent.