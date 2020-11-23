Алан Пардью нашел работу в Болгарии

Бывший главный тренер "Рединга", "Вест Хэма", "Чарльтона", "Саутгемптона" и "Ньюкасла" Алан Пардью был назначен техническим директором софийского ЦСКА.

Напомним, предыдущим местом работы Пардью был "Ден Хааг". Алан не смог взбодрить голландскую команду после прихода на должность главного тренера, однако остановка сезона из-за пандемии коронавируса, позволила аутсайдеру избежать вылета из Эредивизии.



Пардью покинул "Ден Хааг" еще в апреле, а сегодня получил свою первую директорскую работу после восьми команд, которых он тренировал.



ЦСКА выиграл рекордное для болгарского футбола количество титулов — 31. Правда, последний из них датируется сезоном 2007/08, и Пардью будет призван восстановить былое величие "красноармейцев".



"Его огромный опыт и обширные контакты помогут развитию клуба во всех направлениях, как и помогут привлечь игроков в команду", — гласит заявление ЦСКА.