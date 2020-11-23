Футбольные стадионы открываются для зрителей со 2 декабря
Британские власти приняли решение частично открыть футбольные стадионы, начиная со 2 декабря.
Данное решение, о котором премьер-министр Борис Джонсон расскажет позже днем во время пресс-конференции, касается не только футбольных матчей, но и всех массовых мероприятий низкого риска на открытом воздухе.
Важное уточнение касается того, что на стадион смогут прийти максимум 4 тысячи зрителей — но не более половины от общей вместимости арены, сообщает BBC.
Добавим, как раз на 2 декабря выпадает матч Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. 4 тысячи зрителей — это чуть более 5 процентов от общей вместимости "Олд Траффорд".
23.11.2020 19:00
Просмотров: 1383
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Почему фоннадам Мочсити разрешили полностью приодить на стадион, а фоннадам других клубов всего лишь часть?!
Что это за тупая дискриминация???
(ответить)
4к можно? Это на 3997,5 больше чем приходят на заправку стэдиум.
(ответить)
Для лузерхуя ничего не изменится ,на их матчах итак пусто было всегда
(ответить)
вау, 2 калеки на стадионе...атмосфера топ, ажиотаж на уровне!
(ответить)
Отлично!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий