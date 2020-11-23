Футбольные стадионы открываются для зрителей со 2 декабря

Фанаты Британские власти приняли решение частично открыть футбольные стадионы, начиная со 2 декабря.

Данное решение, о котором премьер-министр Борис Джонсон расскажет позже днем во время пресс-конференции, касается не только футбольных матчей, но и всех массовых мероприятий низкого риска на открытом воздухе.

Важное уточнение касается того, что на стадион смогут прийти максимум 4 тысячи зрителей — но не более половины от общей вместимости арены, сообщает BBC.

Добавим, как раз на 2 декабря выпадает матч Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. 4 тысячи зрителей — это чуть более 5 процентов от общей вместимости "Олд Траффорд".


Метки Премьер-Лига, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1383

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 23.11.2020 20:31 # largo-winch
    Почему фоннадам Мочсити разрешили полностью приодить на стадион, а фоннадам других клубов всего лишь часть?!
    Что это за тупая дискриминация???

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  2. gerrard08 23.11.2020 19:31 # gerrard08
    4к можно? Это на 3997,5 больше чем приходят на заправку стэдиум.

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  3. jirrort 23.11.2020 19:13 # jirrort
    Для лузерхуя ничего не изменится ,на их матчах итак пусто было всегда

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  4. thegodfather 23.11.2020 19:02 # thegodfather
    вау, 2 калеки на стадионе...атмосфера топ, ажиотаж на уровне!

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  5. mancityman 23.11.2020 19:00 # mancityman
    Отлично!

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