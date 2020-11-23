Футбольные стадионы открываются для зрителей со 2 декабря

Британские власти приняли решение частично открыть футбольные стадионы, начиная со 2 декабря.

Данное решение, о котором премьер-министр Борис Джонсон расскажет позже днем во время пресс-конференции, касается не только футбольных матчей, но и всех массовых мероприятий низкого риска на открытом воздухе.



Важное уточнение касается того, что на стадион смогут прийти максимум 4 тысячи зрителей — но не более половины от общей вместимости арены, сообщает BBC.



Добавим, как раз на 2 декабря выпадает матч Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. 4 тысячи зрителей — это чуть более 5 процентов от общей вместимости "Олд Траффорд".