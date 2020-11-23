Агент защищает Николя Пепе

Агент вингера "Арсенала" Николя Пепе выступил в защиту своего клиента после очередной порции критики.

Накануне вечером Пепе крупно подвел "Арсенал", оставив свою команду вдесятером почти на половину выездного матча против "Лидса" (0:0), хотя "канонирам" было несладко и до удаления Николя.



Красная карточка Пепе только усилила чувство разочарования болельщиков в отношении игрока сборной Кот-д'Ивуара, за которого "Арсенал" заплатил "Лиллю" 72 миллиона фунтов в прошлом году.



Однако агент Самир Хиат призывает быть терпеливыми и верит, что Пепе начнет блистать, когда затянувшаяся адаптация будет завершена.



"Николя хорошо выступал в "Лилле". Мы всегда ожидаем от Николя Пепе большего, и это нормально, потому что "Арсенал" приобрел его за соответствующую сумму".



"Если вы посмотрите на созданные "Арсеналом" моменты за последние два сезона, то Пепе — лучший атакующий игрок команды наравне с Обамеянгом".



"Он все еще адаптируется, и от него требуют играть лучше, что нормально. Его купили за большие деньги, и он понимает это".



"Николя не притворяется, он не жулик. Возможно, ему нужно чуть больше времени, но в конце концов все сложится", — сообщил Хиат L'Equipe.