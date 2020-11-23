Гвардиола попросил "Сити" купить ему Грилиша

Джек Грилиш Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попросил свой клуб купить ему плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша.

На прошлой неделе Гвардиола заключил с "Сити" новый контракт до 2023 года и теперь приступает к перестройке команды, которая очевидным образом назрела.

"Сити" уже попрощался с Венсаном Компани и Давидом Сильвой, а карьера Фернандиньо и Серхио Агуэро в клубе близится к закату. Всем этим большим футболистам, определявшим игру "горожан" годами, пока не были найдены достойные преемники.

По информации The Independent, Гвардиола является большим поклонником Грилиша и считает, что 25-летний англичанин способен придать искру затухшей атаке "Сити".

Более того, Гвардиола уже успел обсудить кандидатуру Грилиша со своим полузащитником Кевином Де Брюйне, и тот, сыграв против Джека в недавнем матче сборных Бельгии и Англии, одобрил намерения клуба в отношении воспитанника "Виллы".

Однако Грилиш лишь в сентябре заключил новый пятилетний контракт с "Астон Виллой", и 100 миллионов фунтов — это минимальная цена за которую бирмингемский клуб будет готов отпустить Джека.

Добавим, что минувшим летом Грилишем активно интересовался "Манчестер Юнайтед", но озвученная в тот момент цена в 70 млн. фунтов охладила пыл "красных дьяволов".


Метки Астон Вилла, Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2020 17:35

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Последние комментарии:




  1. forester 23.11.2020 18:52 # forester
    Всем сало малекулам! Голосование Премии "Золотой писсуар" начнётся завтра! Дождались. Stay tuned ;)

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  2. alexomck 23.11.2020 18:38 # alexomck
    логично. фоден не вытянул. де бревне шлак без поддержки.

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  3. lucky 23.11.2020 18:36 # lucky
    яйца хочет в команду прикупить, к рыжему в пару.

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  4. mufc1994 23.11.2020 18:34 # mufc1994
    Сашка Симпл вчера ушёл в тильт и нави сразу о6осpались, не удивлён

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  5. bluehonorcfc9 23.11.2020 18:34 # bluehonorcfc9
    зашел чтобы сказать что Гегемонси величайший клуб эйпиэлки

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  6. j-silver 23.11.2020 18:30 # j-silver
    А пенсы точечно усилятся зимой райсом и будут на классе оформлять покеры

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  7. thegodfather 23.11.2020 18:27 # thegodfather
    23.11.2020 17:30 #
    roberto-89

    кстати у моей начальницы завтра день рождение, какие мысли, что ей подарить ? кроме куни конечно, оно в комплект входит )))) какой подарок ей можно подарить на днюху? посоветуйте плизки?

    Источник: http://fapl.ru/posts/82364/?c=1

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  8. mikkiynwa 23.11.2020 18:27 # mikkiynwa
    https://vote.globesoccer.com/



    А где Членси? Пхаххаахаха

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  9. megamind13 23.11.2020 18:22 # megamind13
    Будет в Сити одним из кучи, один фиг не выиграет ЛЧ, зато кэш поднимет. В конце карьеры сопьется.

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  10. mr-s1n1st3r 23.11.2020 18:10 # mr-s1n1st3r
    Мразь лысая, решил всех крутых игроков скупить.

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  11. tigerpool 23.11.2020 18:05 # tigerpool
    За 70-80 думаю отпустит его вилла. Было бы шикарно, если продав Кейту и АОЧа купили бы этого топарика

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  12. gerrard08 23.11.2020 18:05 # gerrard08
    Чтоб хотя бы в четвёрку попадать?
    Пздц у владельцев бензоколонки ни принципов, ни амбиций.

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  13. mancityman 23.11.2020 17:58 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  14. ry-l 23.11.2020 17:51 # ry-l
    Когда-нибудь до шейхов дойдёт, что дешевле вместо очередного Грилиша купить именно тренера, вместо нынешнего физрука. Но это будет уже совсем другая история.

    А пока, пусть шарлатан тренирует))

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  15. dand 23.11.2020 17:50 # dand
    100 млн.

    Следующим летом должен сменить клуб, либо будет новым Агбонлахором

    Астон Вилла наварится, будет производить новую звезду.

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  16. thegodfather 23.11.2020 17:49 # thegodfather
    шарлатанище не угомонится все никак


    стерляди и ферран торреса ему уже мало

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  17. shakur 23.11.2020 17:48 # shakur
    В Ливерпуль бы его

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  18. superperez101 23.11.2020 17:44 # superperez101
    одно время грилиш и мэдисон котировались одинаково
    сейчас конечно мэдисон курит.
    курит и дрочит. а на грилиша очередь

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