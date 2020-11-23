Гвардиола попросил "Сити" купить ему Грилиша

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попросил свой клуб купить ему плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша.

На прошлой неделе Гвардиола заключил с "Сити" новый контракт до 2023 года и теперь приступает к перестройке команды, которая очевидным образом назрела.



"Сити" уже попрощался с Венсаном Компани и Давидом Сильвой, а карьера Фернандиньо и Серхио Агуэро в клубе близится к закату. Всем этим большим футболистам, определявшим игру "горожан" годами, пока не были найдены достойные преемники.



По информации The Independent, Гвардиола является большим поклонником Грилиша и считает, что 25-летний англичанин способен придать искру затухшей атаке "Сити".



Более того, Гвардиола уже успел обсудить кандидатуру Грилиша со своим полузащитником Кевином Де Брюйне, и тот, сыграв против Джека в недавнем матче сборных Бельгии и Англии, одобрил намерения клуба в отношении воспитанника "Виллы".



Однако Грилиш лишь в сентябре заключил новый пятилетний контракт с "Астон Виллой", и 100 миллионов фунтов — это минимальная цена за которую бирмингемский клуб будет готов отпустить Джека.



Добавим, что минувшим летом Грилишем активно интересовался "Манчестер Юнайтед", но озвученная в тот момент цена в 70 млн. фунтов охладила пыл "красных дьяволов".