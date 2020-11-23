Гвардиола попросил "Сити" купить ему Грилиша
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попросил свой клуб купить ему плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша.
На прошлой неделе Гвардиола заключил с "Сити" новый контракт до 2023 года и теперь приступает к перестройке команды, которая очевидным образом назрела.
"Сити" уже попрощался с Венсаном Компани и Давидом Сильвой, а карьера Фернандиньо и Серхио Агуэро в клубе близится к закату. Всем этим большим футболистам, определявшим игру "горожан" годами, пока не были найдены достойные преемники.
По информации The Independent, Гвардиола является большим поклонником Грилиша и считает, что 25-летний англичанин способен придать искру затухшей атаке "Сити".
Более того, Гвардиола уже успел обсудить кандидатуру Грилиша со своим полузащитником Кевином Де Брюйне, и тот, сыграв против Джека в недавнем матче сборных Бельгии и Англии, одобрил намерения клуба в отношении воспитанника "Виллы".
Однако Грилиш лишь в сентябре заключил новый пятилетний контракт с "Астон Виллой", и 100 миллионов фунтов — это минимальная цена за которую бирмингемский клуб будет готов отпустить Джека.
Добавим, что минувшим летом Грилишем активно интересовался "Манчестер Юнайтед", но озвученная в тот момент цена в 70 млн. фунтов охладила пыл "красных дьяволов".
23.11.2020 17:35
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Последние комментарии:
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логично. фоден не вытянул. де бревне шлак без поддержки.
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яйца хочет в команду прикупить, к рыжему в пару.
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Сашка Симпл вчера ушёл в тильт и нави сразу о6осpались, не удивлён
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зашел чтобы сказать что Гегемонси величайший клуб эйпиэлки
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А пенсы точечно усилятся зимой райсом и будут на классе оформлять покеры
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23.11.2020 17:30 #
roberto-89
кстати у моей начальницы завтра день рождение, какие мысли, что ей подарить ? кроме куни конечно, оно в комплект входит )))) какой подарок ей можно подарить на днюху? посоветуйте плизки?
Источник: http://fapl.ru/posts/82364/?c=1
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https://vote.globesoccer.com/
А где Членси? Пхаххаахаха
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Будет в Сити одним из кучи, один фиг не выиграет ЛЧ, зато кэш поднимет. В конце карьеры сопьется.
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Мразь лысая, решил всех крутых игроков скупить.
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За 70-80 думаю отпустит его вилла. Было бы шикарно, если продав Кейту и АОЧа купили бы этого топарика
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Чтоб хотя бы в четвёрку попадать?
Пздц у владельцев бензоколонки ни принципов, ни амбиций.
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КОРОЛЬ!!!
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Когда-нибудь до шейхов дойдёт, что дешевле вместо очередного Грилиша купить именно тренера, вместо нынешнего физрука. Но это будет уже совсем другая история.
А пока, пусть шарлатан тренирует))
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100 млн.
Следующим летом должен сменить клуб, либо будет новым Агбонлахором
Астон Вилла наварится, будет производить новую звезду.
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шарлатанище не угомонится все никак
стерляди и ферран торреса ему уже мало
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В Ливерпуль бы его
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одно время грилиш и мэдисон котировались одинаково
сейчас конечно мэдисон курит.
курит и дрочит. а на грилиша очередь
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