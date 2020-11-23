Дини считает систему VAR предвзятой
Нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает, что система VAR предвзята и благоволит большим клубам Премьер-Лиги.
Минувший уикенд был отмечен очередными противоречивыми решениями системы видеопомощи рефери. Например, в матче между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвичем" рефери Дэвид Кут, обратившись к VAR, отменил свое же решение о пенальти в ворота "красных дьяволов".
Дини кажется, что человеческий фактор в судействе никуда не делся, и рефери, как и прежде, опасаются принимать решения против больших команд.
"Я по-прежнему думаю, что предвзятость и привычка подсуживать большим клубам никуда не делись, если мы говорим о VAR".
"Человеческий фактор никуда не делся, потому что VAR обслуживают люди. Достаточно взглянуть на матч "Манчестер Юнайтед".
"Рефери изменил решение о пенальти и даже сам сходил к монитору. Он не был уверен, но все равно отменил пенальти. Если бы было наоборот, то у "Манчестер Юнайтед" не отобрали бы такой пенальти", — сообщил Дини talkSPORT.
23.11.2020 17:00
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Миш, добавь сиралекса в теги.
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Миша, добавь в теги к новости Ливерпуль, МЮ и МС
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что бы мы делали без мнения диньдини..
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Дини метит на место недоэксперта невил в скайспорт
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Этот Трой дини вообще откуда вылез. От него никаких интересных новостей не слышно. Никаких анализов
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тут можно куда покороче описать происходящее : " мю клуб пидарасов"
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