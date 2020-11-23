Дини считает систему VAR предвзятой

Дэвид Кут Нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает, что система VAR предвзята и благоволит большим клубам Премьер-Лиги.

Минувший уикенд был отмечен очередными противоречивыми решениями системы видеопомощи рефери. Например, в матче между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвичем" рефери Дэвид Кут, обратившись к VAR, отменил свое же решение о пенальти в ворота "красных дьяволов".

Дини кажется, что человеческий фактор в судействе никуда не делся, и рефери, как и прежде, опасаются принимать решения против больших команд.

"Я по-прежнему думаю, что предвзятость и привычка подсуживать большим клубам никуда не делись, если мы говорим о VAR".

"Человеческий фактор никуда не делся, потому что VAR обслуживают люди. Достаточно взглянуть на матч "Манчестер Юнайтед".

"Рефери изменил решение о пенальти и даже сам сходил к монитору. Он не был уверен, но все равно отменил пенальти. Если бы было наоборот, то у "Манчестер Юнайтед" не отобрали бы такой пенальти", — сообщил Дини talkSPORT.


Метки VAR, Дини, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2020 17:00

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  1. gerrard08 23.11.2020 17:17 # gerrard08
    Миш, добавь сиралекса в теги.

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  2. shakur 23.11.2020 17:15 # shakur
    Миша, добавь в теги к новости Ливерпуль, МЮ и МС

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  3. frisby 23.11.2020 17:13 # frisby
    что бы мы делали без мнения диньдини..

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  4. chr1s8rown 23.11.2020 17:10 # chr1s8rown
    Дини метит на место недоэксперта невил в скайспорт

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  5. xah 23.11.2020 17:09 # xah
    Этот Трой дини вообще откуда вылез. От него никаких интересных новостей не слышно. Никаких анализов

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  6. thegodfather 23.11.2020 17:02 # thegodfather
    тут можно куда покороче описать происходящее : " мю клуб пидарасов"

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