Дини считает систему VAR предвзятой

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает, что система VAR предвзята и благоволит большим клубам Премьер-Лиги.

Минувший уикенд был отмечен очередными противоречивыми решениями системы видеопомощи рефери. Например, в матче между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвичем" рефери Дэвид Кут, обратившись к VAR, отменил свое же решение о пенальти в ворота "красных дьяволов".



Дини кажется, что человеческий фактор в судействе никуда не делся, и рефери, как и прежде, опасаются принимать решения против больших команд.



"Я по-прежнему думаю, что предвзятость и привычка подсуживать большим клубам никуда не делись, если мы говорим о VAR".



"Человеческий фактор никуда не делся, потому что VAR обслуживают люди. Достаточно взглянуть на матч "Манчестер Юнайтед".



"Рефери изменил решение о пенальти и даже сам сходил к монитору. Он не был уверен, но все равно отменил пенальти. Если бы было наоборот, то у "Манчестер Юнайтед" не отобрали бы такой пенальти", — сообщил Дини talkSPORT.