"Лидс" и "Арсенал" осудили оскорбления в адрес Алиоски и Пепе
"Лидс" и "Арсенал" осудили те расистские оскорбления, которым подверглись Эзджан Алиоски и Николя Пепе после воскресного матча Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" (0:0).
Напомним, "Арсенал" был вынужден почти полматча играть вдесятером после того, как ивуариец Пепе забодал македонца Алиоски.
Николя очевидным образом подвел свою команду, за что ему досталось даже от главного тренера Микеля Артеты. Однако и поступок Алиоски возмутил многих — Эзджан выжал максимум из движения оппонента головой в его сторону.
Угрозам и оскорблениям расистского характера в социальных сетях подверглись оба игрока, а в случае с Алиоски досталось даже членам его семьи, сообщает Sky Sports.
Такого рода реакцию "Лидс" и "Арсенал" называют "мерзкой", а также сообщают, что обратились к полиции и властям, чтобы отследить и наказать превысивших рамки дозволенного фанатов.
23.11.2020 16:00
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до чего же сейчас позёрно ведут себя некоторые футболисты! Пепе его чуть коснулся лбом, а Алиоски упал так, как будто ему по башке битой зарядили. помню, как на одном из хоккейных матчей тренеру шайбой прямо по лбу со всей дури заехали, а он с шишкой и раной на лбу как ни в чем не бывало продолжил руководить своей командой. почему в футболе все готовы падать, как подкошенные, от легкого дуновения?
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Гейгуннеры пидopacы
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