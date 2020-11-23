"Лидс" и "Арсенал" осудили оскорбления в адрес Алиоски и Пепе

"Лидс" и "Арсенал" осудили те расистские оскорбления, которым подверглись Эзджан Алиоски и Николя Пепе после воскресного матча Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" (0:0).

Напомним, "Арсенал" был вынужден почти полматча играть вдесятером после того, как ивуариец Пепе забодал македонца Алиоски.



Николя очевидным образом подвел свою команду, за что ему досталось даже от главного тренера Микеля Артеты. Однако и поступок Алиоски возмутил многих — Эзджан выжал максимум из движения оппонента головой в его сторону.



Угрозам и оскорблениям расистского характера в социальных сетях подверглись оба игрока, а в случае с Алиоски досталось даже членам его семьи, сообщает Sky Sports.



Такого рода реакцию "Лидс" и "Арсенал" называют "мерзкой", а также сообщают, что обратились к полиции и властям, чтобы отследить и наказать превысивших рамки дозволенного фанатов.