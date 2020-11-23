"Тоттенхэм" отчитался об убытке за прошлый сезон

"Тоттенхэм" отчитался об убытке свыше 60 миллионов фунтов за прошлый сезон.

С 1 июля 2019 по 30 июня 2020 убыток лондонского клуба составил 63.9 млн. фунтов, хотя годом ранее "шпоры" отразили прибыль в размере 68.6 млн. фунтов.



Доходы "Тоттенхэм" тоже снизились — с 460.7 до 402.7 млн. фунтов. Это связано не только с пандемией коронавируса, но и с тем, что в позапрошлом сезоне "шпоры" получили почти максимальные призовые за Лигу Чемпионов, достигнув финала.



"В данный момент мы переживаем один из самых сложных периодов всех времен. Влияние пандемии на наши доходы материально, и это случилось в самое неподходящее время — мы едва завершили строительство стадиона стоимостью 1.2 млрд. фунтов за счет ресурсов клуба и долгосрочного долга", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.



Леви также предупредил, что убыток по итогам этого сезона может оказаться еще более внушительным и достичь 150 млн. фунтов, если зрители так и не вернутся на трибуны.