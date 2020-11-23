Райт призыват запретить исполнение пенальти в стиле Фернандеша
Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт считает, что манеру исполнения пенальти полузащитником "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш нужно запретить.
Накануне Фернандешу потребовались две попытки, чтобы пробить голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона с 11-метровой отметки.
В первом случае, когд Джонстон остановил мяч, но рано покинул линию ворот, Фернандеш в свойственном себе стиле подпрыгнул перед ударом, и Райт выступает против такого рода трюков.
"Это сложно для голкиперов. Пока нападающий подпрыгивает и вытворяет такого рода вещи, голкипер не может сдвинуться с линии ворот".
"Нужно запретить игрокам подпрыгивать. Ты просто должен разбежаться и ударить по мячу. Если они могут двигаться, а голкипер — нет, то это несправедливо".
"Да, нужно прописать это в правилах. Только прямой разбег и удар, без прыжка", — цитирует Райта Daily Mirror.
23.11.2020 14:00
Просмотров: 853
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Прав.
Голкиперу придется не только гадать куда прыгат но и гадать когда он будет бит
Шанс отбит ниже 25 процента
(ответить)
бег это и есть прыжки, технически
(ответить)
Полностью согласен!такое исполнение вообще хуже даже выглядит,чем удар с точки неймара
(ответить)
согласен.
фернандеш мразь та еще. Типикал скум)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий