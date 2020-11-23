Райт призыват запретить исполнение пенальти в стиле Фернандеша

Бруну Фернандеш Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт считает, что манеру исполнения пенальти полузащитником "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш нужно запретить.

Накануне Фернандешу потребовались две попытки, чтобы пробить голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона с 11-метровой отметки.

В первом случае, когд Джонстон остановил мяч, но рано покинул линию ворот, Фернандеш в свойственном себе стиле подпрыгнул перед ударом, и Райт выступает против такого рода трюков.

"Это сложно для голкиперов. Пока нападающий подпрыгивает и вытворяет такого рода вещи, голкипер не может сдвинуться с линии ворот".

"Нужно запретить игрокам подпрыгивать. Ты просто должен разбежаться и ударить по мячу. Если они могут двигаться, а голкипер — нет, то это несправедливо".

"Да, нужно прописать это в правилах. Только прямой разбег и удар, без прыжка", — цитирует Райта Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Райт, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 853

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 23.11.2020 14:10 # chr1s8rown
    Прав.
    Голкиперу придется не только гадать куда прыгат но и гадать когда он будет бит
    Шанс отбит ниже 25 процента

    (ответить)

  2. shakur 23.11.2020 14:09 # shakur
    бег это и есть прыжки, технически

    (ответить)

  3. liverbro 23.11.2020 14:08 # liverbro
    Полностью согласен!такое исполнение вообще хуже даже выглядит,чем удар с точки неймара

    (ответить)

  4. thegodfather 23.11.2020 14:06 # thegodfather
    согласен.
    фернандеш мразь та еще. Типикал скум)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: