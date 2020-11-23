Гвардиола обеспокоен формой Агуэро

Серхио Агуэро Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обеспокоен формой своего нападающего Серхио Агуэро.

В восьми матчах этого сезона Премьер-Лиги "Сити" забил необычайно малое для себя количество голов — только 10. Не в последнюю очередь это связано с теми проблемами со здоровьем, которые испытывает Агуэро.

Серхио пропустил начало сезона из-за перенесенной в июне операции на колене, а когда в октябре вернулся, то продержался только неделю, прежде чем угодил в лазарет с травмой задней поверхности бедра.

32-летний аргентинец принял участие в трех из 25 последних матчей "горожан", и Гвардиола не может не волноваться по этому поводу.

"Я не собираюсь говорить, что Серхио нам не нужен. Он нужен нам".

"Но Серхио 32, он отсутствовал пять месяцев со сложной и опасной травмой. Он вернулся, сыграл 50 и 55 минут и травмировался снова".

"Мы хотим, чтобы Серхио был здоров. Я этого хочу, потому что мы знаем, насколько он важен для нас и чего он добился в Премьер-Лиге. Но мы должны быть осторожны, чтобы он снова не был отброшен назад с травмой. Нужно выбрать правильный момент для его возвращения".

"Надеюсь, это скоро случится, и он сможет регулярно играть матчи", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 23.11.2020 13:20 # manutd-20champ
    чё, на снимке нормальная, красивая форма.

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  2. dand 23.11.2020 13:05 # dand
    Кун приближается к отбытию в МЛС...Эхххх.

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