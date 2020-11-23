Кунде: "Я разговаривал с Гвардиолой"

Жюль Кунде Защитник "Севильи" Жюль Кунде подтвердил, что разговаривал с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой о своем переходе к "горожанам" в минувшее трансферное окно.

В прошлом сезоне Кунде помог "Севильи" выиграть Лигу Европы, в финале соревнования победив "Интер", а по пути к финалу выбив из борьбы "Манчестер Юнайтед".

Своей игрой Жюэль привлек внимание Гвардиолы, однако в конце концов "Сити" приобрел не 22-летнего француза, а Рафаэля Диаша из "Бенфики".

"Да, я разговаривал с Пепом Гвардиолой. Он звонил мне по телефону. Мы говорили по-испански. Все было хорошо. Я был заинтересован в переходе туда и получил гарантии, что буду играть. Но не срослось", — сообщил Кунде Canal Football Club.


Метки Кунде, Манчестер Сити, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 176

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dand 23.11.2020 11:17 # dand
    покамись сырой наверное для АПЛ. в перспективе может прибыть. Когда там Brexit????

    Нахлыныло конечно поколение игроков:

    Франция, Бельгия

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: