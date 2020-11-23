Дин Хендерсон принес своему дяде 12,500 фунтов

Дин Хендерсон Дебют Дина Хендерсона за сборную Англии принес дяде голкипера "Манчестер Юнайтед" выигрыш в 12,500 фунтов в букмекерской конторе.

Когда Хендерсону было 14 лет, и он занимался в академии "красных дьяволов", дядя голкипера Мартин Планкетт поставил 25 фунтов при коэффициенте 500 к 1 на то, что однажды Дин сыграет за сборную Англии.

Этот знаменательное для Хендерсона и его семьи событие случилось в минувший международный перерыв, когда Дин вышел на второй тайм победного для англичан товарищеского матча против сборной Ирландии (3:0).

К слову, мама и бабушка 23-летнего голкипера тоже смогли на этом заработать — по 2,500 фунтов. Свои ставки на дебют Хендерсона за сборную Англии они сделали позже прозорливого дяди и по коэффициенту в 10 раз хуже (50/1).

"Я не разговаривал с Дином об этой ставке, но после последнего матча в четверг он написал своей маме: "Мы получили всю сумму?"

"Естественно, нам еще не заплатили. Мы в ожидании. Его распирало от радости".

Мы сказали ему, что получили подтверждение от William Hill — со ставкой все в порядке, и он рад за нас. Он хороший парень. Он это заслужил", — сообщил Планкетт Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, сборная Англии, ставки, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1201

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 23.11.2020 11:26 # meshuggah
    я на Менди так поставил, что он сделает 7 clean sheet ов за 8 матчей изи бабки
    меха петор пили статью

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  2. empry 23.11.2020 11:09 # empry
    Замена Давиду. Испанец через год-два поедет доигрывать в родной "Атлетико". Облак уйдет в условный "Юве".

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  3. superglor 23.11.2020 10:36 # superglor
    Топ реклама букмекеров.

    Сейчас минимум сотня человек побежит ставить по 50 фунтов, так что эти 12500 окупятся в несколько раз за пару часов.

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  4. dand 23.11.2020 10:33 # dand
    Будущий сторожила номер 1 в МЮ!

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  5. wengerrrro 23.11.2020 10:08 # wengerrrro
    попаны ликуют

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