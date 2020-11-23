Дин Хендерсон принес своему дяде 12,500 фунтов
Дебют Дина Хендерсона за сборную Англии принес дяде голкипера "Манчестер Юнайтед" выигрыш в 12,500 фунтов в букмекерской конторе.
Когда Хендерсону было 14 лет, и он занимался в академии "красных дьяволов", дядя голкипера Мартин Планкетт поставил 25 фунтов при коэффициенте 500 к 1 на то, что однажды Дин сыграет за сборную Англии.
Этот знаменательное для Хендерсона и его семьи событие случилось в минувший международный перерыв, когда Дин вышел на второй тайм победного для англичан товарищеского матча против сборной Ирландии (3:0).
К слову, мама и бабушка 23-летнего голкипера тоже смогли на этом заработать — по 2,500 фунтов. Свои ставки на дебют Хендерсона за сборную Англии они сделали позже прозорливого дяди и по коэффициенту в 10 раз хуже (50/1).
"Я не разговаривал с Дином об этой ставке, но после последнего матча в четверг он написал своей маме: "Мы получили всю сумму?"
"Естественно, нам еще не заплатили. Мы в ожидании. Его распирало от радости".
Мы сказали ему, что получили подтверждение от William Hill — со ставкой все в порядке, и он рад за нас. Он хороший парень. Он это заслужил", — сообщил Планкетт Daily Mirror.
23.11.2020 10:00
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я на Менди так поставил, что он сделает 7 clean sheet ов за 8 матчей изи бабки
меха петор пили статью
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Топ реклама букмекеров.
Сейчас минимум сотня человек побежит ставить по 50 фунтов, так что эти 12500 окупятся в несколько раз за пару часов.
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попаны ликуют
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