Дин Хендерсон принес своему дяде 12,500 фунтов

Дебют Дина Хендерсона за сборную Англии принес дяде голкипера "Манчестер Юнайтед" выигрыш в 12,500 фунтов в букмекерской конторе.

Когда Хендерсону было 14 лет, и он занимался в академии "красных дьяволов", дядя голкипера Мартин Планкетт поставил 25 фунтов при коэффициенте 500 к 1 на то, что однажды Дин сыграет за сборную Англии.



Этот знаменательное для Хендерсона и его семьи событие случилось в минувший международный перерыв, когда Дин вышел на второй тайм победного для англичан товарищеского матча против сборной Ирландии (3:0).



К слову, мама и бабушка 23-летнего голкипера тоже смогли на этом заработать — по 2,500 фунтов. Свои ставки на дебют Хендерсона за сборную Англии они сделали позже прозорливого дяди и по коэффициенту в 10 раз хуже (50/1).



"Я не разговаривал с Дином об этой ставке, но после последнего матча в четверг он написал своей маме: "Мы получили всю сумму?"



"Естественно, нам еще не заплатили. Мы в ожидании. Его распирало от радости".



Мы сказали ему, что получили подтверждение от William Hill — со ставкой все в порядке, и он рад за нас. Он хороший парень. Он это заслужил", — сообщил Планкетт Daily Mirror.