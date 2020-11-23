"Интер" подтвердил, что может продать Эриксена
Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что полузащитник Кристиан Эриксен может быть доступен для клубов Премьер-Лиги в январе.
Эриксен и "Интер" разочаровались друг в друге менее чем за год совместного сотрудничества, и накануне итальянская пресса сообщила, что итальянский гранд хочет обменять Кристиана на Гранита Джаку из "Арсенала" или Фреда из "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне 28-летний датчанин отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе "Интера" во всех соревнованиях, и Маротта не видит смысла удерживать несчастного игрока.
"Конте уже исчерпывающим образом высказался насчет этого. Я лишь могу добавить, что мы точно не будем принуждать игрока остаться, когда он просит отпустить его".
"Нам нужно будет оценить ситуацию, а пока он доступен для Конте".
"Пока что мы не получали никаких запросов от Эриксена, но когда придет подходящее время мы постараемся найти правильное решение", — сообщил Маротта DAZN.
Добавим, что в январе 2020 Эриксен был куплен "Интером" у "Тоттенхэма" за 17 миллионов фунтов. Зарабатывая в Северном Лондоне 80 тыс. фунтов каждые семь дней, в Милане Кристиан получил контракт до 2024 года с достигающей 320 тыс. фунтов недельной зарплатой.
23.11.2020 09:00
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хороший вариант для арсенала
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