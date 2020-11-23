Артета обеспокоен тем, что "Арсенал" перестал забивать с игры
Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность по поводу дефицита голов от своих атакующих игроков.
Ничья 0:0 с "Лидсом" в воскресенье означает, что "Арсенал" не забивает с открытой игры в Премьер-Лиге уже более семи часов. Последний такой гол случился еще против бедствующего "Шеффилд Юнайтед" 4 октября.
Артета надеется, что эта серия как можно скорее закончится, и обещает помочь своим игрокам передней линии.
"Естественно, это тревожит меня. Мы нуждаемся в голах, мы нуждаемся в большом количестве голов, чтобы выигрывать матчи и быть той командой топ-уровня, как мы того хотим".
"Без голов это невозможно. И не имеет значения, насколько хорошо мы обороняемся. Дело определенно не в дефиците атакующих игроков или в том, что их мало выходит на поле".
"Однако моментами они должны играть лучше. Они должны быть беспощаднее".
"Это самая сложная вещь в футболе, и мы должны преодолеть этот период. Я должен помочь игрокам сделать это как можно скорее", — цитирует Артету Evening Standard.
23.11.2020 07:00
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Последние комментарии:
Ставь вместо Аубы Нкетию
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А его не беспокоит ,что он днище тренирует
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Продлите контракт еще и с лаказзетом, чтобы уж наверняка
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