Салах поборол коронавирус и возвращается к тренировкам
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, наконец, сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом и теперь возвращается к тренировкам с командой.
О том, что Салах заразился COVID-19, Федерация футбола Египта объявила еще 13 октября. С тех пор Мохамед сдал еще несколько тестов, но результат всякий раз оставался положительным.
Салах даже прилетел в Англию в минувшую пятницу, будучи все еще инфицированным, после чего продолжил свой карантин. Однако после победы 3:0 над "Лестером" в воскресенье вечером главный тренер "красных" Юрген Клопп поделился хорошими новостями.
"Насколько я слышал, сегодня он сдал тест с отрицательным результатом. Думаю, теперь все в норме. Завтра у нас будет тестирование УЕФА для Лиги Чемпионов, и я практически уверен, отрицательный результат будет подтвержден".
"С завтрашнего дня он сможет тренироваться вместе с нами, вот и все. Он сдаст два теста за два дня, а дальше будет проверяться, как и все мы", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
23.11.2020 06:00
Просмотров: 242
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
без него вчера разъебали очередняр, пускай дальше лечится
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий