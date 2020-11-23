Салах поборол коронавирус и возвращается к тренировкам

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, наконец, сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом и теперь возвращается к тренировкам с командой.

О том, что Салах заразился COVID-19, Федерация футбола Египта объявила еще 13 октября. С тех пор Мохамед сдал еще несколько тестов, но результат всякий раз оставался положительным.

Салах даже прилетел в Англию в минувшую пятницу, будучи все еще инфицированным, после чего продолжил свой карантин. Однако после победы 3:0 над "Лестером" в воскресенье вечером главный тренер "красных" Юрген Клопп поделился хорошими новостями.

"Насколько я слышал, сегодня он сдал тест с отрицательным результатом. Думаю, теперь все в норме. Завтра у нас будет тестирование УЕФА для Лиги Чемпионов, и я практически уверен, отрицательный результат будет подтвержден".

"С завтрашнего дня он сможет тренироваться вместе с нами, вот и все. Он сдаст два теста за два дня, а дальше будет проверяться, как и все мы", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2020 06:00

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  1. bangladesh 23.11.2020 06:26 # bangladesh
    без него вчера разъебали очередняр, пускай дальше лечится

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