Клопп: "Критика в адрес Фирмино была нелепой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "нелепой" критику в адрес нападающего Роберто Фирмино, который прервал свою засуху голом против "Лестера".

До воскресного противостояния с "лисами" Фирмино мог похвастать только одним голом в этом сезоне. Дополнительным источником давления на Роберто стала отличная игра новичка Диогу Жоты.



Однако Фирмино великолепно сыграл против "Лестера", своим голом после подачи углового установив окончательный счет. После победы 3:0 Клопп отдал должное 29-летнему бразильцу.



"Я очень удовлетворен победой. Мы заслужили ее на 100 процентов. Парни провели невероятный матч против первоклассного соперника".



"Я не воспринимаю такого рода вещи как само собой разумеющееся, но парни были по-настоящему в огне с футбольной точки зрения — они играли, играли и играли".



"Мы должны были забивать больше голов, и это нечто особенное, ведь там противостояла такая классная команда, как "Лестер".



"Люди говорили нелепые вещи насчет Фирмино — просто потому, что им порой больше не о чем говорить".



"Невозможно быть ближе к голу, чем он сегодня, прежде чем он отличился. Я так рад за него. Он сыграл выдающимся образом сегодня вечером", — цитирует Клоппа Daily Mail.