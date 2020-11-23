"Ливерпуль" разгромил "Лестер"

"Ливерпуль" догнал по очкам лидирующий в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" благодаря убедительной победе над "Лестером" со счетом 3:0.

По сравнению с 1:1 против "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял четырех игроков в стартовом составе своей команды, выпустив Фабиньо, Джеймса Милнера, Кертиса Джонса и Наби Кейта вместо Джо Гомеса, Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона и Мохамеда Салаха.



У "лис" Марк Олбрайтон и Харви Барнс заменили Люка Томаса и Денниса Прата.



"Ливерпуль" очень бодро начал матч и сразу же принялся пристреливаться. Мяч не всегда шел в створ, но после ударов Джонса и Диогу Жоты голкиперу гостей Касперу Шмейхелю пришлось серьезно напрячься, чтобы отстоять свои ворота.



В конце концов "Лестер" дрогнул. На 21-й минуте Садио Мане выполнил подачу от углового флажка, а Джонни Эванс совершил автогол, головой отправив мяч в ворота Шмейхеля — 1:0.



Почти сразу же мяч еще раз побывал в воротах Шмейхеля, однако гол не был засчитан — рефери Крис Кавана зафиксировал атаку на вратаря со стороны Жоты.



Прошло еще около минуты, и "лисы", наконец, разразились голевым моментом. Барнс пробивал в касание из центра штрафной после передачи Джейми Варди, но просто не попал в створ.



Показав зубы, "Лестер" вновь затаился и до перерыва больше ничего не показал. А вот "Ливерпуль" по-прежнему был активен, и это вылилось во второй гол. Набежавший на линию вратарской Жота кивком головы послал мяч в цель после навеса с левого фланга от Энди Робертсона — 2:0.



Во втором тайме нападение "лис" совсем заглохло, зато "красные" даже не думали расслабляться. В одной из атак хозяев мяч дважды попадал в каркас ворот!



На 77-й минуте каркас ворот вновь сыграл за гостей. Фирмино по-бразильски избавился от Весле Фофана и нанес удар в штангу. Мяч вернулся к Роберто, однако затем остановился в миллиметрах от того, чтобы полностью пересечь линю ворот. Добивание Садио Мане пришлось тоже в штангу.



В конце концов запас везения "Лестера" кончился. На 86-й минуте Фирмино получил свой гол, пробив головой после подачи Милнером углового — 3:0.



Несмотря на соседство по турнирной таблице, "Ливерпуль" и "Лестер" показали себя командами совершенно разного уровня. "Красные" провели весь матч на стабильно высоком уровне, тогда как "лисы" в первом тайме играли проблесками, а во втором лишь оборонялись и надеялись на везение.



"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче