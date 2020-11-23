"Ливерпуль" разгромил "Лестер"

Роберто Фирмино "Ливерпуль" догнал по очкам лидирующий в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" благодаря убедительной победе над "Лестером" со счетом 3:0.

По сравнению с 1:1 против "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял четырех игроков в стартовом составе своей команды, выпустив Фабиньо, Джеймса Милнера, Кертиса Джонса и Наби Кейта вместо Джо Гомеса, Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона и Мохамеда Салаха.

У "лис" Марк Олбрайтон и Харви Барнс заменили Люка Томаса и Денниса Прата.

"Ливерпуль" очень бодро начал матч и сразу же принялся пристреливаться. Мяч не всегда шел в створ, но после ударов Джонса и Диогу Жоты голкиперу гостей Касперу Шмейхелю пришлось серьезно напрячься, чтобы отстоять свои ворота.

В конце концов "Лестер" дрогнул. На 21-й минуте Садио Мане выполнил подачу от углового флажка, а Джонни Эванс совершил автогол, головой отправив мяч в ворота Шмейхеля — 1:0.

Почти сразу же мяч еще раз побывал в воротах Шмейхеля, однако гол не был засчитан — рефери Крис Кавана зафиксировал атаку на вратаря со стороны Жоты.

Прошло еще около минуты, и "лисы", наконец, разразились голевым моментом. Барнс пробивал в касание из центра штрафной после передачи Джейми Варди, но просто не попал в створ.

Показав зубы, "Лестер" вновь затаился и до перерыва больше ничего не показал. А вот "Ливерпуль" по-прежнему был активен, и это вылилось во второй гол. Набежавший на линию вратарской Жота кивком головы послал мяч в цель после навеса с левого фланга от Энди Робертсона — 2:0.

Во втором тайме нападение "лис" совсем заглохло, зато "красные" даже не думали расслабляться. В одной из атак хозяев мяч дважды попадал в каркас ворот!

На 77-й минуте каркас ворот вновь сыграл за гостей. Фирмино по-бразильски избавился от Весле Фофана и нанес удар в штангу. Мяч вернулся к Роберто, однако затем остановился в миллиметрах от того, чтобы полностью пересечь линю ворот. Добивание Садио Мане пришлось тоже в штангу.

В конце концов запас везения "Лестера" кончился. На 86-й минуте Фирмино получил свой гол, пробив головой после подачи Милнером углового — 3:0.

Несмотря на соседство по турнирной таблице, "Ливерпуль" и "Лестер" показали себя командами совершенно разного уровня. "Красные" провели весь матч на стабильно высоком уровне, тогда как "лисы" в первом тайме играли проблесками, а во втором лишь оборонялись и надеялись на везение.

"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2020 00:10

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Последние комментарии:




  1. sausage 23.11.2020 00:36 # sausage
    23.11.2020 00:24 #
    bandera-azov

    лестер в еще большей ж0пе, и то с трудом выиграли, если бы не левый автогол то не известно как все закончилось, пока что лузерке везет

    Источник: http://fapl.ru/posts/82360/?c=1#c7246448

    Сук, Лестер с двумя трансферами на 50 лямов и Челси на 230 - после 9 туров очков поровну. Если Лестер сейчас в жопе, то где тогда Челси?

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  2. tigerpool 23.11.2020 00:33 # tigerpool
    АОЧа с Кейтой обменять бы на Грилиша

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  3. lovrentiy 23.11.2020 00:30 # lovrentiy
    Какой же Кейта хрустальный, сук, сливать жалко, польза есть, но из лазарета не вылазит.

    (ответить)

  4. apl-nash 23.11.2020 00:27 # apl-nash
    22.11.2020 09:26 #
    xah
    Победа Лестер 1-2
    (ответить)
    Источник: http://fapl.ru/posts/82343/?c=1

    А тебе чапалах за такой прогноз!

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  5. shinigami 23.11.2020 00:27 # shinigami
    Пенсы, давайте жить дружно.

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  6. lovrentiy 23.11.2020 00:25 # lovrentiy
    Почему так горят пинсы?
    Ведь никто из красных не горел, когда они ебанyли мертвый Ньюкасл.

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  7. gucman 23.11.2020 00:25 # gucman
    Норм так подрываются на изи горящие фанаты фк отсосуль)

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  8. hammersmith 23.11.2020 00:24 # hammersmith
    победила колбаса, а обоссано опять сосалсе лэмпси.

    (ответить)

  9. apl-nash 23.11.2020 00:24 # apl-nash
    22.11.2020 09:34 #
    geniusss
    Варди обоссыт рот клоппа
    (ответить)
    Источник: http://fapl.ru/posts/82343/?c=1

    22.11.2020 13:27 #
    thegodfather
    Варды на клык лузерке кинет
    (ответить)
    Источник: http://fapl.ru/posts/82343/?c=1

    А на самом деле Варди обоссал рты этих двух обоссанцев)))

    (ответить)

  10. sausage 23.11.2020 00:22 # sausage
    Как же надоел этот посыпавшийся, выработанный и загнанный Клоппом Ливерпуль. Скоро они будут одним резервом разъёбывать АПЛ. Гегемоны, чё тут говорить?

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  11. vyrentz 23.11.2020 00:21 # vyrentz
    Кертис заслуживает отдельного упоминание, норм игрок растет.

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  12. vyrentz 23.11.2020 00:20 # vyrentz
    Знаете, чем занимаются пинсы на этой ветке? Коллективно ссут против ветра, очень печальное зрелище.

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  13. gerrard08 23.11.2020 00:20 # gerrard08
    На классе затащили, все сыграли +- збс.
    Жота не перестает радовать.
    Лестер совсем слабо играл.
    Юнва!

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  14. chelsiukpro 23.11.2020 00:19 # chelsiukpro
    Лестер почти вторым составом влетел колбасе! Лестер слаб как никогда.. нет места в ТОП6

    (ответить)

  15. mikkiynwa 23.11.2020 00:19 # mikkiynwa
    И как же Жота пистат, просто ахуителен.

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  16. beatles-red 23.11.2020 00:17 # beatles-red
    Жота чет совсем ебнулся
    Поставил голевой конвеер на поток

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  17. gucman 23.11.2020 00:17 # gucman
    а вы знали, что фк лузерхyй имеет еще ряд названий, одно из которых фк отсосуль?

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  18. electric 23.11.2020 00:16 # electric
    Лифак уже сыграл с:

    Ливерпуль 3:0 Лестер
    Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
    Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
    Эвертон 2:2 Ливерпуль
    Ливерпуль 3:1 Арсенал
    Челси 0:2 Ливерпуль

    Самый сложный календарь на старте.

    (ответить)

  19. shakur 23.11.2020 00:16 # shakur
    И это с самым сложным календарем

    (ответить)

  20. imf-tau 23.11.2020 00:16 # imf-tau
    Тупой норвежский куколд на грани увольнения и кризисный МЮ - 8 13
    Гений Артета с прекрасной чудо-командой - 9 13
    Гений Пеп Гвардиола, что только что заслужил новый контракт - 8 13

    Не перепутайте.

    ЗЫ Thertoorek опять обоссан эхехехехехе

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