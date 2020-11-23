"Ливерпуль" разгромил "Лестер"
"Ливерпуль" догнал по очкам лидирующий в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" благодаря убедительной победе над "Лестером" со счетом 3:0.
По сравнению с 1:1 против "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял четырех игроков в стартовом составе своей команды, выпустив Фабиньо, Джеймса Милнера, Кертиса Джонса и Наби Кейта вместо Джо Гомеса, Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона и Мохамеда Салаха.
У "лис" Марк Олбрайтон и Харви Барнс заменили Люка Томаса и Денниса Прата.
"Ливерпуль" очень бодро начал матч и сразу же принялся пристреливаться. Мяч не всегда шел в створ, но после ударов Джонса и Диогу Жоты голкиперу гостей Касперу Шмейхелю пришлось серьезно напрячься, чтобы отстоять свои ворота.
В конце концов "Лестер" дрогнул. На 21-й минуте Садио Мане выполнил подачу от углового флажка, а Джонни Эванс совершил автогол, головой отправив мяч в ворота Шмейхеля — 1:0.
Почти сразу же мяч еще раз побывал в воротах Шмейхеля, однако гол не был засчитан — рефери Крис Кавана зафиксировал атаку на вратаря со стороны Жоты.
Прошло еще около минуты, и "лисы", наконец, разразились голевым моментом. Барнс пробивал в касание из центра штрафной после передачи Джейми Варди, но просто не попал в створ.
Показав зубы, "Лестер" вновь затаился и до перерыва больше ничего не показал. А вот "Ливерпуль" по-прежнему был активен, и это вылилось во второй гол. Набежавший на линию вратарской Жота кивком головы послал мяч в цель после навеса с левого фланга от Энди Робертсона — 2:0.
Во втором тайме нападение "лис" совсем заглохло, зато "красные" даже не думали расслабляться. В одной из атак хозяев мяч дважды попадал в каркас ворот!
На 77-й минуте каркас ворот вновь сыграл за гостей. Фирмино по-бразильски избавился от Весле Фофана и нанес удар в штангу. Мяч вернулся к Роберто, однако затем остановился в миллиметрах от того, чтобы полностью пересечь линю ворот. Добивание Садио Мане пришлось тоже в штангу.
В конце концов запас везения "Лестера" кончился. На 86-й минуте Фирмино получил свой гол, пробив головой после подачи Милнером углового — 3:0.
Несмотря на соседство по турнирной таблице, "Ливерпуль" и "Лестер" показали себя командами совершенно разного уровня. "Красные" провели весь матч на стабильно высоком уровне, тогда как "лисы" в первом тайме играли проблесками, а во втором лишь оборонялись и надеялись на везение.
"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче
23.11.2020 00:10
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Последние комментарии:
23.11.2020 00:24 #
bandera-azov
лестер в еще большей ж0пе, и то с трудом выиграли, если бы не левый автогол то не известно как все закончилось, пока что лузерке везет
Источник: http://fapl.ru/posts/82360/?c=1#c7246448
Сук, Лестер с двумя трансферами на 50 лямов и Челси на 230 - после 9 туров очков поровну. Если Лестер сейчас в жопе, то где тогда Челси?
(ответить)
АОЧа с Кейтой обменять бы на Грилиша
(ответить)
Какой же Кейта хрустальный, сук, сливать жалко, польза есть, но из лазарета не вылазит.
(ответить)
22.11.2020 09:26 #
xah
Победа Лестер 1-2
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/82343/?c=1
А тебе чапалах за такой прогноз!
(ответить)
Пенсы, давайте жить дружно.
(ответить)
Почему так горят пинсы?
Ведь никто из красных не горел, когда они ебанyли мертвый Ньюкасл.
(ответить)
Норм так подрываются на изи горящие фанаты фк отсосуль)
(ответить)
победила колбаса, а обоссано опять сосалсе лэмпси.
(ответить)
22.11.2020 09:34 #
geniusss
Варди обоссыт рот клоппа
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/82343/?c=1
22.11.2020 13:27 #
thegodfather
Варды на клык лузерке кинет
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/82343/?c=1
А на самом деле Варди обоссал рты этих двух обоссанцев)))
(ответить)
Как же надоел этот посыпавшийся, выработанный и загнанный Клоппом Ливерпуль. Скоро они будут одним резервом разъёбывать АПЛ. Гегемоны, чё тут говорить?
(ответить)
Кертис заслуживает отдельного упоминание, норм игрок растет.
(ответить)
Знаете, чем занимаются пинсы на этой ветке? Коллективно ссут против ветра, очень печальное зрелище.
(ответить)
На классе затащили, все сыграли +- збс.
Жота не перестает радовать.
Лестер совсем слабо играл.
Юнва!
(ответить)
Лестер почти вторым составом влетел колбасе! Лестер слаб как никогда.. нет места в ТОП6
(ответить)
И как же Жота пистат, просто ахуителен.
(ответить)
Жота чет совсем ебнулся
Поставил голевой конвеер на поток
(ответить)
а вы знали, что фк лузерхyй имеет еще ряд названий, одно из которых фк отсосуль?
(ответить)
Лифак уже сыграл с:
Ливерпуль 3:0 Лестер
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Эвертон 2:2 Ливерпуль
Ливерпуль 3:1 Арсенал
Челси 0:2 Ливерпуль
Самый сложный календарь на старте.
(ответить)
И это с самым сложным календарем
(ответить)
Тупой норвежский куколд на грани увольнения и кризисный МЮ - 8 13
Гений Артета с прекрасной чудо-командой - 9 13
Гений Пеп Гвардиола, что только что заслужил новый контракт - 8 13
Не перепутайте.
ЗЫ Thertoorek опять обоссан эхехехехехе
(ответить)
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