Артета раскритиковал Пепе за удаление

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета раскритиковал своего вингера Николя Пепе, удаленного против "Лидса".

И без того непростой матч на "Элланд Роуд" стал для "канониров" еще сложнее, когда в начале второго тайма Пепе принялся выяснять отношения с Эзджаном Алиоски, а затем боднул оппонента. Рефери Энтони Тэйлор обратился к VAR и показал Николя красную карточку.



Оставшись вдесятером, "Арсенал" ушел в глухую оборону и только ценой невероятных усилий добыл ничью 0:0.



После финального свистка Артета отчитал своего самого дорогого игрока, который теперь будет дисквалифицирован на матчи против "Вулверхэмптона", "Тоттенхэма" и "Бернли".



Учитывая то, как рано удалили Пепе, мы должны быть удовлетворены очком. Я никогда не радуюсь ничьей, но, учитывая обстоятельства, здесь ничья является сносным результатом. Красная карточка — это неприемлемо".



"Первый тайм состоял из двух периодов. Наша игра слегка испортилась, мы начали терять мяч и оставлять им пространство для прорывов. Во втором тайме нам пришлось сосредоточиться на обороне и быть терпеливыми, пытаясь использовать наших игроков на пространстве, которое они оставляли".



"Должен ли Пепе извиниться? Это зависит от игрока. Его поступок — это неприемлемо. Я разберусь с игроком", — цитирует Артету BBC.