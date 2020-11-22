"Арсенал" отстоял очко на "Элланд Роуд"
Каркас ворот и отличная игра Бернда Лено на последнем рубеже позволили "Арсеналу", игравшему почти полматча вдесятером, отстоять ничью на поле "Лидса" — 0:0.
В стартовый состав "белых" после месяца отсутствия с травмой плеча вернулся Калвин Филлипс. Он и Рафинья заменили Паскаля Стрейка и Элдера Кошту.
Главный тренер "канониров" Микель Артета отреагировал на домашнее поражение 0:3 от "Астон Виллы", убрав из старта Букайо Сака, Мохамеда Эльнени, Томаса Партея и Александра Лакасетта. Вместо них вышли Джо Уиллок, Дани Себальос, Гранит Джака и Николя Пепе.
В первом тайме мяч лучше держался у "Лидса", однако хозяева не ограничились контролем мяча, а довольно смело атаковали.
"Белые" выглядели нацеленнее на ворота, создав несколько неплохих моментов. Лучший шанс имел Патрик Бэмфорд, который наносил удар в касание с близкого расстояния по отскочившему к нему от Габриэля мячу, но Бернд Лено спас свою команду.
"Арсенал" атаковал реже, до перерыва ни разу не пробив в створ ворот соперника, хотя на 21-й минуте Пепе попал в перекладину, выполняя навес с левого фланга.
Второй тайм начался с того, что Пепе забодал головой Эзджана Алиоски. Рефери Энтони Тэйлор обратился к VAR и показал самому дорогому игроку в истории лондонского клуба прямую красную карточку.
Оставшись вдесятером, "канониры" окончательно отдали мяч сопернику и окопались у своих ворот. Преодолеть частокол ног без скорости "Лидсу" было непросто.
Хозяева имели свои моменты, но либо мяч шел мимо, либо выручал Лено. Еще трижды "Арсенал" спас каркас ворот.
Уйдя в глухую оборону, гости все же имели одну возможность вырвать победу. На 84-й минуте Эктор Беллерин протащил мяч вперед, а затем вывел один на один Сака. Появившийся на замену Букайо пытался оббежать голкипера, но тот пресек эту попытку.
"Арсенал" слегка удивил своей трусливой манерой игры, даже в полном составе. Оборонялись "канониры" немногим лучше, чем атаковали — "Лидс" имел уйму моментов и может винить только себя, что не победил.
"Лидс" — "Арсенал". Отчет о матче
22.11.2020 21:25
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Последние комментарии:
КНЯЖЕСКИЙ первый тайм!
КНЯЗИ!!!
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Взял гол Жоты за 2.3, просто изичайше, хехехехехех
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Гучмэн, зайка, ты снова до шконкой? Пхахахааээахаэаэ
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Все пенсы попрятались, сука, азазазазаа
Сидят читают, но бояться написать, пхахахаххаахаахаха
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Мане какой-то расхлябаный
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Робертсон 1 гол 5 гп
Покпа 0 - 0
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Какая же ебабельная жопка. Вай пэрсик!
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22.11.2020 21:43 #
cristean2
Осталось посмотреть на то как Роджерс унизит портовых, как хорошее окончание тура
Источник: http://fapl.ru/posts/82357/?c=1#c7246250
Малышка, выходи, ты где сладкая?
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Оле-оле-оле... 2-0
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Ебать красная машина
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C победой колбасники! Лестер мёртв сегодня...
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Он уйдёт на повышение (с)
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КНЯЗЬ!!!
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А вот и Жота насрал пенсам в рот.
Алло, хуесосы, Кристиночка, которая кукарекала, ты где?
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очередной кирпич прилетел в е6альники всех пенсораков.
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Мане запорол моментов на 2 матча уже. Еще гнал на Салаха мол тот единал
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Милнер совсем не вывозит фланг.
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Мотип почти забил..
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еще никогда очко не звучало так гордо :DD
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Мотип забьёт
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