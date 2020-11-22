"Арсенал" отстоял очко на "Элланд Роуд"

Каркас ворот и отличная игра Бернда Лено на последнем рубеже позволили "Арсеналу", игравшему почти полматча вдесятером, отстоять ничью на поле "Лидса" — 0:0.

В стартовый состав "белых" после месяца отсутствия с травмой плеча вернулся Калвин Филлипс. Он и Рафинья заменили Паскаля Стрейка и Элдера Кошту.



Главный тренер "канониров" Микель Артета отреагировал на домашнее поражение 0:3 от "Астон Виллы", убрав из старта Букайо Сака, Мохамеда Эльнени, Томаса Партея и Александра Лакасетта. Вместо них вышли Джо Уиллок, Дани Себальос, Гранит Джака и Николя Пепе.



В первом тайме мяч лучше держался у "Лидса", однако хозяева не ограничились контролем мяча, а довольно смело атаковали.



"Белые" выглядели нацеленнее на ворота, создав несколько неплохих моментов. Лучший шанс имел Патрик Бэмфорд, который наносил удар в касание с близкого расстояния по отскочившему к нему от Габриэля мячу, но Бернд Лено спас свою команду.



"Арсенал" атаковал реже, до перерыва ни разу не пробив в створ ворот соперника, хотя на 21-й минуте Пепе попал в перекладину, выполняя навес с левого фланга.



Второй тайм начался с того, что Пепе забодал головой Эзджана Алиоски. Рефери Энтони Тэйлор обратился к VAR и показал самому дорогому игроку в истории лондонского клуба прямую красную карточку.



Оставшись вдесятером, "канониры" окончательно отдали мяч сопернику и окопались у своих ворот. Преодолеть частокол ног без скорости "Лидсу" было непросто.



Хозяева имели свои моменты, но либо мяч шел мимо, либо выручал Лено. Еще трижды "Арсенал" спас каркас ворот.



Уйдя в глухую оборону, гости все же имели одну возможность вырвать победу. На 84-й минуте Эктор Беллерин протащил мяч вперед, а затем вывел один на один Сака. Появившийся на замену Букайо пытался оббежать голкипера, но тот пресек эту попытку.



"Арсенал" слегка удивил своей трусливой манерой игры, даже в полном составе. Оборонялись "канониры" немногим лучше, чем атаковали — "Лидс" имел уйму моментов и может винить только себя, что не победил.



"Лидс" — "Арсенал". Отчет о матче