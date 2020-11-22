"Арсенал" отстоял очко на "Элланд Роуд"

Николя Пепе Каркас ворот и отличная игра Бернда Лено на последнем рубеже позволили "Арсеналу", игравшему почти полматча вдесятером, отстоять ничью на поле "Лидса" — 0:0.

В стартовый состав "белых" после месяца отсутствия с травмой плеча вернулся Калвин Филлипс. Он и Рафинья заменили Паскаля Стрейка и Элдера Кошту.

Главный тренер "канониров" Микель Артета отреагировал на домашнее поражение 0:3 от "Астон Виллы", убрав из старта Букайо Сака, Мохамеда Эльнени, Томаса Партея и Александра Лакасетта. Вместо них вышли Джо Уиллок, Дани Себальос, Гранит Джака и Николя Пепе.

В первом тайме мяч лучше держался у "Лидса", однако хозяева не ограничились контролем мяча, а довольно смело атаковали.

"Белые" выглядели нацеленнее на ворота, создав несколько неплохих моментов. Лучший шанс имел Патрик Бэмфорд, который наносил удар в касание с близкого расстояния по отскочившему к нему от Габриэля мячу, но Бернд Лено спас свою команду.

"Арсенал" атаковал реже, до перерыва ни разу не пробив в створ ворот соперника, хотя на 21-й минуте Пепе попал в перекладину, выполняя навес с левого фланга.

Второй тайм начался с того, что Пепе забодал головой Эзджана Алиоски. Рефери Энтони Тэйлор обратился к VAR и показал самому дорогому игроку в истории лондонского клуба прямую красную карточку.

Оставшись вдесятером, "канониры" окончательно отдали мяч сопернику и окопались у своих ворот. Преодолеть частокол ног без скорости "Лидсу" было непросто.

Хозяева имели свои моменты, но либо мяч шел мимо, либо выручал Лено. Еще трижды "Арсенал" спас каркас ворот.

Уйдя в глухую оборону, гости все же имели одну возможность вырвать победу. На 84-й минуте Эктор Беллерин протащил мяч вперед, а затем вывел один на один Сака. Появившийся на замену Букайо пытался оббежать голкипера, но тот пресек эту попытку.

"Арсенал" слегка удивил своей трусливой манерой игры, даже в полном составе. Оборонялись "канониры" немногим лучше, чем атаковали — "Лидс" имел уйму моментов и может винить только себя, что не победил.

"Лидс" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2020 21:25

Количество просмотров Просмотров: 2738

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Последние комментарии:




  1. electric 22.11.2020 23:03 # electric
    КНЯЖЕСКИЙ первый тайм!
    КНЯЗИ!!!

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  2. mikkiynwa 22.11.2020 23:03 # mikkiynwa
    Взял гол Жоты за 2.3, просто изичайше, хехехехехех

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  3. mikkiynwa 22.11.2020 23:01 # mikkiynwa
    Гучмэн, зайка, ты снова до шконкой? Пхахахааээахаэаэ

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  4. mikkiynwa 22.11.2020 23:00 # mikkiynwa
    Все пенсы попрятались, сука, азазазазаа

    Сидят читают, но бояться написать, пхахахаххаахаахаха

    (ответить)

  5. vyrentz 22.11.2020 22:59 # vyrentz
    Мане какой-то расхлябаный

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  6. emilyen 22.11.2020 22:59 # emilyen
    Робертсон 1 гол 5 гп
    Покпа 0 - 0

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  7. kukuruzzo 22.11.2020 22:59 # kukuruzzo
    Какая же ебабельная жопка. Вай пэрсик!

    (ответить)

  8. mikkiynwa 22.11.2020 22:59 # mikkiynwa
    22.11.2020 21:43 #
    cristean2

    Осталось посмотреть на то как Роджерс унизит портовых, как хорошее окончание тура

    Источник: http://fapl.ru/posts/82357/?c=1#c7246250


    Малышка, выходи, ты где сладкая?

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  9. scouser2005 22.11.2020 22:58 # scouser2005
    Оле-оле-оле... 2-0

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  10. rentv 22.11.2020 22:58 # rentv
    Ебать красная машина

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  11. chelsiukpro 22.11.2020 22:58 # chelsiukpro
    C победой колбасники! Лестер мёртв сегодня...

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  12. tigerpool 22.11.2020 22:58 # tigerpool
    Он уйдёт на повышение (с)

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  13. electric 22.11.2020 22:57 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  14. mikkiynwa 22.11.2020 22:57 # mikkiynwa
    А вот и Жота насрал пенсам в рот.


    Алло, хуесосы, Кристиночка, которая кукарекала, ты где?

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  15. emilyen 22.11.2020 22:57 # emilyen
    очередной кирпич прилетел в е6альники всех пенсораков.

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  16. emilyen 22.11.2020 22:54 # emilyen
    Мане запорол моментов на 2 матча уже. Еще гнал на Салаха мол тот единал

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  17. lovrentiy 22.11.2020 22:53 # lovrentiy
    Милнер совсем не вывозит фланг.

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  18. electric 22.11.2020 22:49 # electric
    Мотип почти забил..

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  19. jabajaba 22.11.2020 22:48 # jabajaba
    еще никогда очко не звучало так гордо :DD

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  20. electric 22.11.2020 22:43 # electric
    Мотип забьёт

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